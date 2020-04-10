中国粮：供应有保障，生产不放松

新冠肺炎疫情在全球加速蔓延，引发国际粮市连锁反应。3月下旬以来，10多个粮食出口国相继宣布暂停或限制粮食出口，国际粮价随之大幅上涨，国内一些城市也出现了市民抢购、囤积大米的现象。我国粮食供应能否满足国内需求？中国的粮食安全能否经得住国际粮市波动的冲击？这些问题再次引发关注。

我国粮食生产和进口情况究竟如何呢？国家权威部门近日再次公布的数据显示，我国粮食连续5年稳定在6.6亿吨以上，去年粮食产量6.63亿吨，其中谷物6.1亿吨、豆类2130万吨、薯类2885万吨；小麦、稻谷等谷物库存可供全国消费一年，去年进口谷物1468万吨（主要为优质大米和强筋小麦），仅占全国年消费量的2%左右。我国的主粮（小麦、稻米）自给率达到了95%。

此次疫情对我国粮食作物种植和生长影响并不大。北方冬小麦去年冬天就已播种，由于雨水较足，目前普遍长势良好，夏粮丰收在望；惊蛰过后，疫情逐步缓解，南方就开始了春耕备耕，目前早稻栽插已进入尾声，中稻育秧也在进行之中。另外，受疫情影响，今年可能有部分农民工留乡务农，为农业生产补充了劳动力，有利于粮食种植种植。因此，今年我国主粮产量和供应充足、价格平衡，应是大概率事件。

部分市民之所以产生粮食恐慌，很大程度是不了解我国粮食供应的真实状况，听信了一些自媒体对粮食危机的揣测和渲染。笔者相信，随着真实信息的传达以及市场上粮食源源不断地供应，市民的恐慌很快会消除。不过，粮食安全是一项长期的战略任务，我们应该时刻绷紧粮食安全这根弦，高度重视粮食生产，重点补齐短板，把粮食安全的堤坝筑得更高更牢固。

耕地是粮食生产的命根子。我国耕地面积在全世界排名第四位，但人均耕地低于世界平均水平。多年来，国家一直要求严守18亿亩耕地红线，但某些地方的政府官员存在重工轻农的思想，在发展工业和推进城镇化过程中对耕地的保护不太得力。此外，由于个别基层政府把关不严、农民缺乏粮食安全意识，村民利用耕地建房的现象时有发生，导致部分优质耕地被毁。如今，永久基本农田都得到了保护，但仍有一些地方存在落实耕地占补平衡不到位甚至以次充好的现象。因此，地方政府必须把保护耕地作为一项政治任务来抓，采取必要的措施，尽快提高新补耕地的土壤质量，使其能种粮、能产粮，同时对原有耕地进行提质改造，使其能多种粮、多产粮。

再好的耕地也得有人来耕种。前些年，由于种植收益低，加之青壮年劳动力外出务工，许多耕地被弃耕甚至抛荒。近年这种状况大大好转，但仍有一些耕地闲置，种单季稻的现象更是普遍，浪费了宝贵的耕地资源。显然，农民种粮积极性还有待提高，这首先需要地方政府落实好相关补贴政策。比如，国家有部委在今年春耕之前就宣布，提高早籼稻和中籼稻的最低收购价格、增加对双季稻的补贴，各地认真落实，效果立竿见影。据笔者了解，许多种粮大户今年已经增加了双季稻的种植面积。

要让农民愿意种粮、积极种粮，关键还得发挥市场的作用，增加粮食种植收益。在这方面，地方政府也可大有作为，比如，创新推广粮食生产社会化服务，减轻农民种粮的劳动强度，降低粮食生产人工成本；健全和发展本区域的粮食全产业链，提升一二三产业融合发展水平，从而提高粮食生产的附加值。事实证明，凡是粮食全产业链发展得好的地区，农民的种植收益就更有保障，种粮积极性也就水涨船高。

稳定并提高粮食亩产量，是保障国家粮食安全的有效途径。过去，农民通过多施化肥，大幅提高了粮食产量。近年，国家推行农业绿色发展战略，过去那种以牺牲生态环境为代价的增产手段已难以为继。今后，在保护生态环境的前提下，应用农业科学技术就显得尤为重要。一方面，农业科研机构要不断创新推广粮食生产技术，选育推广更多的高产、优质、多抗新品种，政府有关部门要做好对农民的生产技术、病虫害防控等关键技术的培训与指导；另一方面，种粮者特别是种粮大户要改变依赖化肥增产的老观念和习惯，多学习、多请教，提高自己的科学种植技术和管理水平，确保粮食持续稳产高产。

有粮心不慌。我国立足国内的粮食安全战略是十分正确的，不管什么时候，我们都应高度重视粮食生产，守护好耕地，不断调动农民种粮积极性，应用农业科学技术，实现粮食长期稳产高产，将饭碗牢牢地端在自己手中。（史玉根）