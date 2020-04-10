充分发挥基层党组织战斗堡垒作用

当前，我国新冠肺炎疫情防控阶段性成效进一步巩固，但境外疫情持续蔓延，世界经济贸易增长受到严重冲击，我国防范疫情输入压力不断加大，经济发展特别是产业链恢复面临新的挑战。中央政治局会议强调，“各地区各部门要坚定信心、迎难而上、主动作为，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作”。

基层是疫情防控的第一线，也是复工复产的第一线，是确保党的各项措施落实到位的关键所在。应对国内外疫情防控形势，统筹推进疫情防控和经济社会发展，就要充分发挥基层党组织在疫情防控和复工复产一线的战斗堡垒作用，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，加快恢复生产生活秩序。

疫情防控要把重点放在外防输入、内防反弹上来，保持我国疫情防控形势持续向好态势。在这方面，社区这道防线仍是关键。面对防范疫情输入压力不断加大，基层党组织要组织社区力量，进一步做好入境人员的信息登记，落实集中隔离要求，纳入社区健康监测管理，点对点织密入境人员管控网。随着大批返岗复工人员的回归和出行居民的增多，更须保持头脑清醒，严格实行内防反弹各项措施，健全及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制，持续做好疫情监测、排查、预警、防控等工作，坚决防止疫情反弹。

在毫不放松抓紧抓实抓细疫情防控的同时，要不失时机抓好复工复产，努力把疫情造成的损失抢回来、补回来。基层党组织要对企业的复工复产情况做到心中有数，切实当好企业的服务员，多办强信心、暖人心、聚民心的实事。强信心，就要创造条件帮助企业解决疫情防控、用工用料、生产经营等方面的实际困难，增强企业复工复产的信心；暖人心，就要及时回应企业关切的急事、难事、愁事，以细致的服务温暖人心；聚民心，就要将党组织活动与企业复工复产、返岗教育、生产服务活动相结合，营造复工复产、应复尽复的舆论氛围。

疾风知劲草，烈火见真金。疫情防控与复工复产涉及方方面面，来不得半点马虎，容不得丝毫松懈。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，做到哪里任务险重哪里就有党组织坚强有力的工作、哪里就有党员当先锋作表率，这是我们党不断发展壮大的重要方法论。把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控的强大政治优势，就能把党中央决策部署落到实处，织密疫情防控网络，为企业复工复产保驾护航。

习近平总书记指出：“我们党在内忧外患中诞生，在磨难挫折中成长，在攻坚克难中壮大”。统筹推进疫情防控和经济社会发展这场大考，还没有结束。各行各业的基层党组织要继续在这场大考中经受考验，教育引导广大党员干部把投身疫情防控和复工复产一线作为践行初心使命、体现责任担当的试金石和磨刀石，奋力实现今年经济社会发展目标任务。

（作者为中央党校（国家行政学院）习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 05 版）