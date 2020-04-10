4月8日，经过76天的坚守，武汉解除离汉通道管控措施，迎来了从“暂停”到“重启”的时刻。

新冠肺炎疫情是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。在党中央的坚强领导下，我们打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，采取了最全面、最严格和最彻底的防控举措，经过两个多月的努力，疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。尽管遭受疫情严重冲击，中国号巨轮实现了舱实、船稳、帆正，彰显出中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。

“舱实”靠的是坚强领导。万山磅礴，必有主峰。疫情发生以来，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，对做好疫情防控工作作出一系列重要指示、提出明确要求。在党中央的统一指挥、统一协调、统一调度下，各地各部门迅速启动应急响应和社会动员，开展联防联控、群防群治，全党全军全国各族人民团结奋战，有力阻击疫情。

“船稳”靠的是万众一心。“真正的铜墙铁壁是什么？是群众，是千百万真心实意地拥护革命的群众”。在党的领导下，人民群众用小推车推出淮海战役的胜利，在祖国的南海边建起现代化都市，把塞罕坝荒原变成万顷绿洲。如今，一场疫情防控的人民战争，凝聚起群防群控、联防联控的强大力量。武汉人民顾全大局、坚忍不拔，全国人民心手相牵、守望相助，广大医务人员奋不顾身、舍生忘死，打造出牢不可破的救治防线和防疫铜墙铁壁。习近平总书记指出：“人民才是真正的英雄”。紧紧依靠人民群众，是我们战胜疫情最重要的支撑、最厚重的底色。

“帆正”靠的是不忘初心。初心和使命牢系党和人民群众，贯通历史、现实和未来，是广大党员、干部修身正己的航向标、干事创业的动力源。抗疫战斗中，一名党员就是一面战旗。习近平总书记指出：“关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，才是真正的共产党人。”从救治病人的医院病房到应急攻关的科研院所，从联防联控的车站路口到复工复产的工厂车间，广大党员干部响应党中央号召，冲锋在第一线、战斗在最前沿。“我是党员我先上”的政治自觉，“党员不扛重担谁来扛”的义无反顾，擦亮了党性的夺目光辉，形成了强大的感召力量。

“中国再次展示了应对复杂困难挑战的高效治理能力。”我们成功遏制疫情扩散蔓延，展现出党中央总揽全局的领导能力、全国一盘棋的应对能力、集中力量办大事的组织动员能力、守土有责守土担责守土尽责的贯彻执行能力。这是社会主义强大生命力的重要体现，更加坚定了我们增进人民福祉、实现民族复兴的决心和信心。

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 04 版）