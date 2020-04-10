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海底捞奶茶涨价不必紧张

陶凤

2020年04月10日08:17 来源：北京商报

　　一块钱也是钱，何况土豆都1.5元一片了。当激动的消费者走出家门，发现海底捞火锅“人均220元以上，半份土豆片13元，合一片土豆1.5元”，心情多少有些失落。

　　海底捞复工涨价6%，一杯奶茶涨了2元，西贝的菜也贵了……这几天，所有关于涨价的新闻都轻松登上了热搜。海底捞给出了涨价理由，主要是受疫情及成本上涨影响，各城市实行差异化定价。目前海底捞各家门店复业桌数、接待顾客数量均有所限制，员工也无法满员工作。在此情况下，一些消费者也对涨价表示了理解。

　　随着全国本土疫情传播已基本阻断，人民群众日益增长的消费需求也开始按捺不住。在商场逐渐恢复正常运行、餐饮商家陆续开始开放堂食之际，“涨价”很有可能成为未来一段时间外出消费的高频词汇。

　　老百姓向来对价格敏感，涨价甚之。涨价存在成本上涨的合理性因素，当然也不排除现金流匮乏，商家急于回血。但消费行为常常夹带情绪，消费者容易忽视价格变化的情理之中，固执地把一切涨价视为不可思议。

　　餐饮业涨价，站在企业自身、市场与消费者三者利益角度看，也是在寻找和建立彼此之间新的平衡。疫情突如其来，但总有回归日常的一天。消费市场行情不会一成不变，势必要经历重塑，各路商家也要开打一场新的排位赛。正如专家所言，疫情是行业分化器，也是淘汰洗牌加速器。

　　消费者的心态也会经历变化，短暂的报复性消费之后，很有可能变得更加理性和务实，他们不再“闭着眼睛点”，消费行为也会随之进行调整，以往钟爱的消费品牌也会面临变化，这对于餐饮业乃至任何一个行业是“危”也是“机”。

　　涨一时，彼一时。现在拥有议价权的企业，未必会一直有。疫情之后，理性看待消费市场的变化，涨价虽然肉眼可见，却不是全貌，更不必紧张。放在整个消费市场调整的视角，被疫情“压抑”的中国消费将会逐步释放，红利将向更多维度释放。

　　即便吃顿火锅，宅家也未尝不可。物流业大展身手，电商发展减少中间环节，降低商品流通成本，扩大了市场覆盖面。由此看来，新型消费、升级消费、服务消费将在未来消费市场大有可为。

　　由外而内，疫情改变了很多人的消费理念。当生产和生活逐渐回归日常，绿色消费、低碳消费、健康消费等理念也更加深入人心。未来会有越来越多的消费者融入一场新型消费革命，区块链、云计算、大数据、智能化、物流配送，已经在无数消费者眼前变为现实。在这其中，消费升级将变得具体而生动。

　　无论是海底捞还是西贝，无论是喜茶还是COCO，涨价不是关键，涨价之后呢？

(责编：许心怡、崔元苑)


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