常态化疫情防控需要每一个“我”参与

政府、社会、居民各方形成强大合力，建立严密完备的病毒“防火墙”，是我国在新冠肺炎疫情防控方面获得的宝贵经验，在目前以及相当长一段时期内仍将发挥重要作用。我们每个人既是常态化防控工作的行动主体，也是常态化防控成果的受益者。我们为常态化防控多尽一份力，就能早日迎接正常工作生活状况的常态化回归。

4月9日，国务院联防联控机制就应对疫情影响等情况举行新闻发布会，国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，近日我国部分邻国确诊病例数增长较快，输入我国数量明显增加，需要严格入境人员检测、隔离等措施，做好排查诊治，最大限度减少关联本地病例。

从近期部分周边国家和地区的疫情形势看，确实不容乐观。印度卫生部官网数据显示，截至当地时间4月5日上午9时，印度新冠肺炎确诊病例达到3374人，其中死亡77人。数据显示，仅仅24小时内，印度就新增472例确诊病例。部分邻国所承受的新冠疫情防控压力持续增加，我国在输入型疫情防控方面需要采取更果断有力的举措。

中共中央政治局常务委员会4月8日召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作和全国复工复产情况调研汇报。中共中央总书记习近平指出，面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，我们要坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。要统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，外防输入、内防反弹防控工作决不能放松。习近平总书记的重要讲话，为我们立足当前、放眼世界，坚持底线思维做好打“持久战”准备，有效防范和化解国内外疫情风险挑战指明了方向。

目前我国疫情防控取得了阶段性积极成效，武汉正式解除离汉通道管控，各地复工复产安全有序推进，经济社会生活逐渐恢复常态。但面对急速暴发的国际疫情，社会各界不能掉以轻心，一旦疏忽松懈，就可能让之前全民付出巨大努力换来的疫情防控向好形势出现逆转，来之不易的防控成果得而复失。

在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复，是接下来的重中之重。正如习近平总书记所强调的，要继续抓紧抓实抓细各项防控工作，优化社区管控措施，各地特别是环鄂省份要加强信息沟通共享和防控措施协调，持续抓好首都疫情防控工作。各地要抓好无症状感染者精准防控，把疫情防控网扎得更密更牢，堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞。

贯彻落实中央重要决策部署，为常态化疫情防控做出更多努力，是当前各地实现疫情形势持续改善、民生经济稳步向前的关键所在。作为拥有众多外来人口的特大城市，北京一方面要承接全国民众前来工作、学习、生活的需求，另一方面要保障每个人的健康安全，维护首都经济社会稳定有序，必须筑牢疫情防控的各道关口，不断完善和细化防控举措，根据新的形势变化做好应对。

4月9日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会透露，北京一级响应机制目前不作调整。北京严格落实常态化疫情防控工作要求，毫不松懈地持续抓好首都疫情的防控工作，把疫情防控网扎得更密更牢，堵住所有可能导致反弹的漏洞，是保障首都城市安全运行和经济社会稳定的必然要求，对全国也有积极的示范带动效应。

我国能在前一阶段疫情防控中取得积极成效，正在于全民凝聚共识，遵行中央及地方制定的各项疫情防控政策，做好居家隔离、出门在外戴口罩、不聚集聚餐等防护措施，有效降低了病毒人传人概率，遏制了疫情传播蔓延。政府、社会、居民各方形成强大合力，建立严密完备的病毒“防火墙”，是我国在新冠肺炎疫情防控方面获得的宝贵经验，在目前以及相当长一段时期内仍将发挥重要作用。

疫情防控要走向全面胜利，取决于常态化防控工作的执行力度，我们每个人既是常态化防控工作的行动主体，也是常态化防控成果的受益者。我们为常态化防控多尽一份力，就能早日迎接正常工作生活状况的常态化回归。