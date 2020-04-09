热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

商务部：从四个方面发力畅通汽车报废回收渠道

2020年04月09日16:47 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月9日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，商务部消费促进司负责人王斌表示，报废汽车回收是汽车流通的最终环节和末端“出口”，畅通汽车报废回收渠道，对置换新车消费空间，加强环境保护和资源循环利用，保障道路交通安全具有重要意义。

王斌介绍说，2019年全国回收报废车辆229.5万辆，同比增长15.3%。党的十八大以来，全国累计淘汰黄标车和老旧车2000多万辆，带动新车消费3.5万亿元。

“按照目前我国汽车保有量和国际汽车报废水平测算，未来我国汽车报废更新的规模相当巨大。”王斌表示，商务部认真贯彻落实党中央、国务院部署，会同有关部门主要采取了四项措施。

一是积极推进“放管服”改革。重点实现“三放开”，即放开回收拆解企业的总量控制；放开报废机动车“五大总成”再制造、再利用；放开报废金属回收价格，引导形成老旧汽车报废更新的长效机制。

二是加强管理优化服务，细化企业资质认定条件和流程，规范回收拆解行为，推进网上办理，提高便利化水平。

三是指导企业升级改造，修订实施《报废机动车回收拆解企业技术规范》，明确回收拆解企业的场地、设施、设备、人员要求以及操作规范。

四是推动新能源汽车的报废回收管理。在北京、山西等17个地区开展新能源车动力蓄电池回收利用试点工作。明确回收利用行为规范和拆解要求，指导企业安全、环保拆解。（实习生武雯婧）

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn