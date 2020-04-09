商务部：从四个方面发力畅通汽车报废回收渠道

人民网北京4月9日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，商务部消费促进司负责人王斌表示，报废汽车回收是汽车流通的最终环节和末端“出口”，畅通汽车报废回收渠道，对置换新车消费空间，加强环境保护和资源循环利用，保障道路交通安全具有重要意义。

王斌介绍说，2019年全国回收报废车辆229.5万辆，同比增长15.3%。党的十八大以来，全国累计淘汰黄标车和老旧车2000多万辆，带动新车消费3.5万亿元。

“按照目前我国汽车保有量和国际汽车报废水平测算，未来我国汽车报废更新的规模相当巨大。”王斌表示，商务部认真贯彻落实党中央、国务院部署，会同有关部门主要采取了四项措施。

一是积极推进“放管服”改革。重点实现“三放开”，即放开回收拆解企业的总量控制；放开报废机动车“五大总成”再制造、再利用；放开报废金属回收价格，引导形成老旧汽车报废更新的长效机制。

二是加强管理优化服务，细化企业资质认定条件和流程，规范回收拆解行为，推进网上办理，提高便利化水平。

三是指导企业升级改造，修订实施《报废机动车回收拆解企业技术规范》，明确回收拆解企业的场地、设施、设备、人员要求以及操作规范。

四是推动新能源汽车的报废回收管理。在北京、山西等17个地区开展新能源车动力蓄电池回收利用试点工作。明确回收利用行为规范和拆解要求，指导企业安全、环保拆解。（实习生武雯婧）