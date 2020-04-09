财政部：京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车

人民网北京4月9日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就应对疫情影响、稳定和扩大汽车消费工作情况举行新闻发布会，会上，财政部经济建设司司长孙光奇表示，京津冀等重点地区开展淘汰国三及以下排放标准柴油货车工作，旨在减少污染排放、促进产业转型升级与汽车消费。

孙光奇介绍，加快推进柴油货车污染治理，是党中央、国务院关于坚决打好污染防治攻坚战的一项重要任务。京津冀等重点地区开展淘汰国三及以下排放标准柴油货车工作，主要基于以下三方面考虑：

首先，减少污染排放。京津冀等重点地区大气污染原因之一，是老旧柴油货车数量多，污染排放量较大，例如，一辆老旧柴油车污染排放水平相当于一辆普通乘用车排放水平10倍以上。因此，加快京津冀等重点地区老旧柴油货车淘汰，对降低污染物排放总量、促进空气质量改善具有重要意义。

其次，促进产业转型升级。我国新能源汽车产业发展速度逐渐加快，车型不断丰富，轻型老旧柴油货车可通过新能源汽车替代，中重型老旧柴油货车由低能耗、低排放、低污染的新型车替代。

最后，促进汽车消费。开展老旧柴油火车淘汰更新，有利于释放汽车消费潜力，提振汽车市场信心，促进汽车产业健康发展。

孙光奇表示，3月31日，国务院常务会议确定，中央财政将采取以奖代补方式，支持开展京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车工作。财政部将配合有关部门，抓紧按程序出台具体操作办法。