国家发改委：汽车产业发展对相关产业复工复产、拉动消费有重要作用

人民网北京4月9日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就应对疫情影响、稳定和扩大汽车消费工作情况举行新闻发布会，会上，国家发展改革委产业发展司副司长蔡荣华表示，汽车产业发展对相关产业复工复产、扩大内需拉动消费有重要作用。

“汽车产业在经济和社会发展中占举足轻重的地位，国家非常重视汽车产业发展。”蔡荣华说，当前，汽车产业受疫情冲击较大，国家在这个时间点出台稳定和扩大汽车消费政策，有利于促进汽车消费，从而推动汽车产业复工复产。

蔡荣华介绍，从供给角度看，汽车产业链长，关联度高，涉及面广，汽车制造业增加值占整个工业增加值约7%，2019年我国工业增加值约32万亿，汽车制造业占2万多亿；从消费角度看，汽车是关系国计民生的重要消费品，汽车消费在社会消费品零售总额中占比较高，约10%，2019年我国社会消费品零售总额约41万亿，汽车占近4万亿。

“我国产业门类较齐全，产业之间首尾相连，互为供需。”蔡荣华认为，如果汽车产销量持续下滑，不仅影响自身，而且会影响其他行业复工复产，甚至影响整个经济的平稳运行。

蔡荣华表示，党中央、国务院高度重视汽车等重点产业发展，要求有关部门把产业复工复产与扩大内需相结合，研究制定拉动消费、扩大有效内需的政策措施。相关政策落地实施后，将进一步巩固我国新能源汽车的发展成果和优势，加快老旧汽车报废更新，畅通二手车流通交易，有效应对疫情影响，稳定和扩大汽车消费。