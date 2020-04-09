生态环境部：统筹三条思路打赢蓝天保卫战

人民网北京4月9日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，生态环境部大气司副司长吴险峰表示，今年2月中上旬，受春节假期和疫情双重影响，全国交通流量大幅度下降，机动车污染物排放量下降了50%左右。体现在空气质量的监测数据上，空气中二氧化氮浓度大概下降了30%左右。

“从2月下旬开始，随着复工复产，一些活动陆续开展。目前为止我国交通流量基本恢复到了正常水平，污染物排放量从监测数据来看也恢复到了平常的水平。”吴险峰表示，为了进一步治理机动车污染，降低车辆排放，生态环境部将按照打赢蓝天保卫战的总体部署，按照路、油、车统筹的思路来开展工作。

吴险峰表示，路，就是引导更多公路运输向铁路运输转变；油，就是强化监管，不断提高车用油品的质量，确保老百姓加到合格的油；车，就是要稳步推进新车排放标准的实施，进一步淘汰高排放老旧车辆。

吴险峰介绍，从2013年以来，生态环境部淘汰了2700多万辆黄标车和老旧高排放车辆。同时还将大力推广新能源车，特别是在公交、出租、环卫、邮政、轻型物流、通勤车辆方面，大力推广新能源车的应用。（实习生武雯婧）