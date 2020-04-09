财政部：新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策将延长两年

人民网北京4月9日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就应对疫情影响、稳定和扩大汽车消费工作情况举行新闻发布会，会上，财政部经济建设司司长孙光奇表示，将今年年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税这两项优惠政策延长两年，主要有三方面考虑。

孙光奇介绍，按照党中央、国务院决策部署，中央财政从2009年起对新能源汽车购置给予补贴，从2014年9月1日开始，免征新能源汽车车辆购置税，以上两项政策计划今年年底到期。

孙光奇说，在相关政策和各方努力下，我国新能源汽车产业从无到有逐步壮大，已连续五年产销量世界第一。针对产业发展存在的问题，今年3月31日，国务院常务会议确定，将今年年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税这两项优惠政策延长两年。主要有以下三方面考虑：

首先，助力解决问题，推动产业高质量发展。我国新能源产业起步早，开局好，发展快，但当前存在一些现实困难，主要表现在新能源汽车制造成本较高，难以与传统燃油车竞争，需要继续给予支持，巩固和扩大来之不易的发展成果。

其次，顺应发展趋势，提高综合竞争能力。从国际汽车产业发展趋势看，电动化是汽车产业转型升级的方向。汽车产业发达国家都在加大对新能源汽车的支持力度，在此情况下，有必要延续对新能源汽车的财税政策支持，保持产业良好发展势头，提升产业竞争力。

最后，对冲疫情影响，促进汽车消费。新冠肺炎疫情对新能源汽车市场冲击较大，1-2月份新能源汽车产销量同比分别下降63.8%和59.5%，延长优惠支持政策，有助于拉动汽车市场消费，对冲疫情影响。同时，也有利于支持相关行业和企业加快复工复产。

孙光奇表示，下一步，财政部将会同有关部门，抓紧按程序出台新能源汽车购置补贴相关政策调整的具体措施，稳定市场预期，为释放汽车消费需求创造良好条件。