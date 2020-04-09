热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

财政部：新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策将延长两年

2020年04月09日15:57 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月9日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就应对疫情影响、稳定和扩大汽车消费工作情况举行新闻发布会，会上，财政部经济建设司司长孙光奇表示，将今年年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税这两项优惠政策延长两年，主要有三方面考虑。

孙光奇介绍，按照党中央、国务院决策部署，中央财政从2009年起对新能源汽车购置给予补贴，从2014年9月1日开始，免征新能源汽车车辆购置税，以上两项政策计划今年年底到期。

孙光奇说，在相关政策和各方努力下，我国新能源汽车产业从无到有逐步壮大，已连续五年产销量世界第一。针对产业发展存在的问题，今年3月31日，国务院常务会议确定，将今年年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税这两项优惠政策延长两年。主要有以下三方面考虑：

首先，助力解决问题，推动产业高质量发展。我国新能源产业起步早，开局好，发展快，但当前存在一些现实困难，主要表现在新能源汽车制造成本较高，难以与传统燃油车竞争，需要继续给予支持，巩固和扩大来之不易的发展成果。

其次，顺应发展趋势，提高综合竞争能力。从国际汽车产业发展趋势看，电动化是汽车产业转型升级的方向。汽车产业发达国家都在加大对新能源汽车的支持力度，在此情况下，有必要延续对新能源汽车的财税政策支持，保持产业良好发展势头，提升产业竞争力。

最后，对冲疫情影响，促进汽车消费。新冠肺炎疫情对新能源汽车市场冲击较大，1-2月份新能源汽车产销量同比分别下降63.8%和59.5%，延长优惠支持政策，有助于拉动汽车市场消费，对冲疫情影响。同时，也有利于支持相关行业和企业加快复工复产。

孙光奇表示，下一步，财政部将会同有关部门，抓紧按程序出台新能源汽车购置补贴相关政策调整的具体措施，稳定市场预期，为释放汽车消费需求创造良好条件。

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn