商务部：发展空间巨大 将通过四项工作进一步繁荣二手车市场

人民网北京4月9日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，商务部消费促进司负责人王斌表示，二手车流通是汽车全生命周期承上启下的重要环节，繁荣二手车市场是盘活汽车存量、拉动新车增量、带动市场发展、促进汽车消费的重要举措。

王斌表示，随着我国汽车保有量的持续增长，二手车快速发展，2019年全国二手车交易1492.3万辆，同比增长8%，交易额近万亿元。但是受多种因素的影响，我国二手车市场发展还相对滞后，和发达国家相比，我国二手车交易量占保有量比重相对偏低，占新车销量比重相当于发达国家的1/3左右。据此测算，我国二手车交易量理论上应该接近4000万辆，发展空间巨大。

王斌提出，从2016年以来，我国多次部署取消二手车限迁的政策，要求除京津冀、长三角、珠三角等大气污染防治重点领域以外，各地区应允许符合标准的二手车迁入，大气污染防治重点地区，允许符合标准的二手车在本省市内交易流通。目前，大气防治污染重点区域外的25个省市均已经明确取消限迁，有关地区也取消了省内限迁。受益于取消限迁政策，二手车市场活跃度明显提升。2019年，二手车跨区转籍的比例比2015年提升了8.7个百分点。

王斌认为，此次国务院出台二手车经销企业减按销售额0.5%征收增值税政策，对二手车行业发展具有里程碑意义，有助于推动二手车企业规模化、专业化、品牌化发展，有助于加快市场释放二手车消费潜力，为新车消费创造更大的市场空间。

王斌表示，商务部下一步将加快修订《二手车流通管理办法》，会同相关部门通过进一步推动落实取消二手车限迁政策，促进二手车自由流通；落实好二手车经销增值税优惠政策，促进行业规范健康发展；扩大二手车出口业务，拓展市场发展空间；便利车辆异地交易登记四项工作，进一步繁荣二手车市场。