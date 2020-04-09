河北沧州渤海新区：“保姆式”服务护航企业复工复产

日前，位于北京的北矿科技股份有限公司，拟在沧州渤海新区投资5.17亿元建设智能矿冶装备产业基地和研发中心，因融资需要，需尽快取得土地证，但受疫情影响，企业无法派人到渤海新区办理相关手续。沧州渤海新区行政审批局得知企业需求后，立即安排专人对接，全程帮办代办相关手续，并创新服务模式，采用容缺承诺的方式，帮助企业如期取得了土地证。项目负责人吴洋表示：“疫情期间，不出北京就能在沧州渤海新区办理相关手续，这种亲商、安商、富商的投资环境，更增强了我们扎根发展的信心和决心”。

为全面夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，沧州渤海新区立足既抓好政务服务中心“小门”疫情防控，又高效优质地满足企业和群众办事需求，全力推行“网上办事为主，自助终端为辅，实体大厅兜底”的审批服务新模式。春节以来，沧州渤海新区政务服务中心累计提供网络、电话咨询5300余次，引导企业、群众“网办”事项22013项，有效保障了企业、群众正常工作生活所需。

同时，为加快急需开工项目和复工复产企业的手续办理速度，沧州渤海新区成立了手续跑办工作专班，与企业建立“不见面日沟通”机制，帮助企业解决申报、审批、建设中出现的问题，细化、量化项目推进流程和时间节点，并通过视频核查、专家函审、视频会审、容缺承诺、快递邮寄等方式，为重点项目快速办结审批手续，让复工复产企业坐上了一站式全链条并联审批、限时办结的“直达高铁”，有效保障了疫情防控和经济社会发展“两手抓、两手硬”。