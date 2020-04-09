河北栾城：农民增收“姜”军突起

开沟、下种、浇水、搭棚……河北省石家庄市栾城区的田间地头，一派抢抓农时“种姜忙”的景象。

“现在正是种姜最佳时期，播种前要打好沟，挑好姜种，搭好大棚，施足基肥，这样长出来的生姜才个头大、产量高、销路好。”在地里忙碌的西营乡金娃农业专业合作社负责人段庆山告诉记者，今年他们合作社提供技术和管理的生姜种植面积达到了3500亩。

栾城本地原本并不种姜，大面积种植生姜近年才“热”起来。段庆山是最早的种姜大户，2008年他从山东引进生姜种植技术开始试种，随后带动了周边不少农户参与种植，规模逐年扩大。

“大家尝到增收的甜头后，种姜积极性越来越高。”段庆山说，以去年为例，生姜行情好的时候1斤能卖四五元，差的时候1斤也能卖3元多。近几年市场比较稳定，按亩均生产1万斤算，除去成本，1亩地的利润能达到2万元，比单纯种小麦、玉米划算得多。

栾城区农业种植“姜”军突起，得益于当地近年来大力推进的农业供给侧结构性改革，区财政连年拿出专门资金扶持农业种植结构调整，全区农业产业发展呈现出优质粮食、绿色蔬菜、特色种植、现代农业等竞相发展的可喜局面。

早些年，栾城区生姜种植规模小，姜农大多自产自销。近年来，栾城区加大政策扶持，帮助姜农走组织化、规模化发展路子。2018年，组织成立了生姜种植协会以及专业种植合作社，改分散经营为适度规模经营，合作社在培育选种、技术支持、日常管护等方面实行统一管理，不仅增强了姜农抗市场风险能力，还依靠规模化打开了更广阔的销路。

栾城区农业农村局副局长赵双阳说，生姜种植虽然利润高，但前期投入成本也大，为扶持这一新兴增收产业，区财政专门拿出一部分资金用于贷款贴息，由政府出面担保，促成金融机构与生姜种植专业合作社开展合作，解决资金投入难题。

赵双阳说，政府还将继续加大投入，对生姜深加工和出口进行重点扶持。在扩大种植规模的同时，更加注重种植标准和规范，坚持打质量牌，为生姜产业行稳致远保驾护航。（记者闫起磊）