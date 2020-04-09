分享疫情防控经验 助力全球抗疫

新型冠状病毒肺炎疫情袭来，引起全球高度关注。面对这场突如其来的战“疫”，经过全国上下齐心努力、人民群众奋勇拼搏，疫情防控形势持续向好，生产生活秩序正在逐步恢复正常。然而，疫情在全球加速蔓延，已波及到200多个国家和地区。当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。

2020年4月10日（周五）9:00，北京中医医院院长刘清泉教授将做客人民好医生客户端特别策划的“人民好医生全球抗疫系列”访谈节目。同时，他也是中央指导组专家、国家中医医疗救治专家组副组长、中共江夏方舱医院临时委员会副书记、院长，与大家分享疫情防控工作的开展过程，以及可借鉴的防控经验，同时也为广大海外华人提出自身防护建议。

专家简介

刘清泉，主任医师，教授，博士生导师。原任北京中医药大学东直门医院副院长，现任北京中医医院院长、党委副书记。兼任中华中医药学会常务理事、急诊分会主任委员，中华中医药学会医师规范化培训与考核分会主任委员，中华中医药学会医院管理分会副主任委员，北京中西医结合学会会长，中国医师协会中医师分会副会长，中国医师协会继续教育分会中医住院医师规范化培训委员会副主任委员，世界中医药学会联合会医院感染管理专业委员会会长，中国医师协会常务理事，中国医师协会继续教育分会常务理事，中国中西医结合学会常务理事，北京中医药学会医院管理委员会主任委员，中国国际文化交流中心理事，北京市红十字会理事；并担任《中国中医急症杂志》、《中国中西医结合急救杂志》、《中华中西临床杂志》、《中国社区医师杂志》等杂志的编委。

擅长：从事中医、中西医结合内科医疗、教学及科研工作近三十年。主要研究领域是中西医结合防治突发传染病、脓毒症、耐药菌感染、MODS、心肺脑复苏等急危重症。

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