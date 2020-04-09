国务院联防联控机制印发《新冠肺炎出院患者复诊复检工作方案（试行）》

人民网北京4月9日电（董童）8日，中国政府网官网发布了《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于印发新冠肺炎出院患者复诊复检工作方案（试行）的通知》（以下简称“通知”）。

通知要求，各级卫生健康部门要加强对新冠肺炎患者出院后隔离观察和管理的统筹协调，指导定点医院、隔离场所、康复医疗机构、基层医疗机构密切配合，加强信息沟通，协同做好新冠肺炎患者出院后的隔离观察、复诊复检、健康监测和康复管理等工作。定点医院要做好出院患者随访、定期复诊复检及健康指导工作。基层医疗机构要做好患者出院后居家隔离健康监测和健康管理等工作。集中隔离点要做好患者健康监测和生活照护工作。

通知提出，在隔离管理方面，新冠肺炎患者治愈出院后，应当继续隔离医学观察14天。隔离期间每日做好体温、体征等身体状况监测，观察有无发热，以及咳嗽、气喘等呼吸道症状。患者出院后可采取居家隔离或隔离点集中隔离。居家隔离的出院患者应当换上新带衣物，与家属佩戴口罩返回，避免使用公共交通工具，回家后彻底清洁消毒住院时衣物。集中隔离点房间应当具有良好的独立通风条件，具有独立的卫生间，隔离对象原则上不得离开房间活动。

在复诊复检管理方面，定点医院要严格执行新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案出院标准和出院后注意事项，为出院患者安排好2—4周的复诊复检计划，重点复查血常规、生化、氧饱和度，复查新型冠状病毒病原学检测，优先选择可靠性较高的痰标本。对重型、危重型出院患者进行呼吸功能检查，出院患者要按照复诊计划在定点医院进行复诊。

在核酸复检阳性人员管理方面，出院患者核酸复检呈阳性，并出现发热、咳嗽等临床表现，CT影像学显示肺部病变加重，属确诊病例，应当尽快将其转至定点医院进一步治疗。