疫情无国界，它是全人类共同的敌人。

世界各国命运与共，任何国家难以独善其身，全球联手刻不容缓！诚如联合国秘书长古特雷斯所说：“国家应团结起来，人民应团结起来。”

日前，联合国大会一致通过“全球团结抗击新冠肺炎”决议，包括中国在内的180多个国家参加了共同提议。这是国际社会加强团结合作、共同抗击疫情共识和决心的体现。

事实证明，各国携手并肩是阻断疫情的法宝。中国之所以能取得阶段性防疫成效，就离不开世界的帮助。

曾经，意大利为身处抗疫艰难时刻的中国给予了宝贵支持和援助。意大利总统马塔雷拉曾在总统府举办声援中国抗击疫情专场音乐会表达支持。马塔雷拉说：“疫情是我们共同的敌人。”

在意大利抗疫的至暗时刻，中国急意方之所急，第一个伸出援手，两批援意抗疫医疗专家组深入疫情“震中”米兰、贝加莫等地，数十吨医疗防疫物资设备雪中送炭。

疫情发生以来，中国始终高度重视全面加强国际合作。前不久召开的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，中国国家主席习近平就抗击疫情国际合作和稳定世界经济提出了倡议。中方将在巩固疫情防控成果基础上，加紧在全国范围内复工复产，克服困难，优先恢复和提高医疗防疫物资产能，严格质量监管措施，为全球抗疫提供尽可能多的物资保障。

日前，作为联合国最大、最具影响力的发展中国家政治集团——“77国集团和中国”发表声明，呼吁国际社会团结应对疫情，落实2030年可持续发展议程，维护全球金融市场和供应链稳定，减免关税，取消壁垒，促进贸易畅通，推动世界经济复苏，取消单方面强制性经济制裁措施。

大道不孤，德必有邻。携手抗疫的努力中，中国从未缺席，充分彰显了大国担当：积极与世界各国分享抗疫经验，并提供物资援助和派遣专家队伍。中国医疗专家组分批深入伊朗、伊拉克、意大利、塞尔维亚、柬埔寨、老挝、委内瑞拉等地抗疫一线，逆行而上，协助当地应对疫情。

据悉，中国已向120个国家和4个国际组织提供了包括普通医用口罩、N95口罩、防护服、核酸检测试剂、呼吸机等在内的物资援助。

人类精神层面共通。中国《诗经》有言“投我以木瓜，报之以琼琚”。新罗旅唐学者崔致远说“道不远人、人无异国”。古罗马时代哲学家塞涅卡有诗“我们是同一片大海的海浪，同一棵树上的树叶，同一座花园里的花朵”。大量古典名句意涵明确——人类是一个命运共同体。

事实终将证明，只要世界各国携手并肩共同努力，在全球范围内赢得抗击疫情胜利，我们能！一定能！！

（作者为本报驻意大利分社记者）