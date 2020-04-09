总有一些节点，让人们多年后仍会回望。总有一些时刻，标注着一个国家的记忆。

4月8日，在关闭76天之后，武汉离汉通道重新开启。零时刚过，青郑高速武昌收费站离汉卡点正式撤除，车辆鸣笛出城，人们激动不已。同一时刻，武汉铁路、民航、水运、公路有序恢复运行。这一天，新冠肺炎孕产妇定点医院武汉大学人民医院东院病房，一个14天前出生的婴儿结束隔离观察，第一次与亲人见面。这一天，曾写下“我坚信没有一个冬天不可逾越”的女孩孙婉清，时隔两个多月后第一次外出……

久违了，春和景明四月天！久违了，美味馋人的热干面！久违了，江城熟悉的烟火气！在这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战中，作为主战场，历时76天艰苦卓绝的战疫，武汉“重启”，全国本土疫情传播已基本阻断，防控阶段性成效进一步巩固。

76天，我们一起走过。我们要再次向武汉和武汉人民致敬。武汉不愧为英雄的城市，武汉人民不愧为英雄的人民。

犹记除夕前一天，面对汹汹疫情，超大城市武汉毅然按下暂停键。来不及害怕，收拾起惊惧，疫情阻击战在荆楚大地打响。冲锋在前的，有广大医务工作者、社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者，有城内900万识大体、顾大局的武汉市民……世卫组织访华专家组组长布鲁斯·艾尔沃德说：“我们要认识到武汉人民所做的贡献，世界欠你们的。”

76天，我们一起走过。我们要再次向支援抗疫一线的逆行勇士和全国同胞致敬。英雄的城市背后，是一个伟大的国家；英雄的市民身后，是亿万伟大的中华儿女。

犹记自除夕夜起，全国340多支医疗队、4万多名医务人员火速驰援，悬壶入荆楚，19个省份对口支援湖北省武汉以外地市，运送爱心物资的货车从四面八方向武汉聚集……无数眼神在凝望、无数力量在汇集、无数暖流在涌动。这场战斗，每一个中国人都在参与。

胜利曙光在前，但现在还不是庆祝胜利的时候。零星散发病例和局部疫情暴发风险仍然存在，输入性风险增加。打开城门不等于打开家门，解除通道管控不等于解除疫情防控。对于武汉来说，疫情防控仍是首要任务，要继续集中力量，科学精准救治重症病例。防控疫情要强调再强调、坚持再坚持。我们必须做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备，力争把疫情造成的损失降到最低限度，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

武汉“重启”给世界以希望。越来越多的人认识到，中国方案行之有效，中国经验值得借鉴。疫情无国界，人类就是一个休戚与共的命运共同体，唯有携手合作，方能战胜病毒。

春光无限好。长江上百舸争流，东湖畔千树繁花。这是不可阻挡的春天脚步！慎终如始、毫不放松、科学防控，我们就一定能够取得疫情防控和经济社会发展的双胜利，为世界抗疫史册书写新的时代篇章。

（作者为本报评论员）