民航航班恢复至疫情前四成多

中国民航局近日透露，3月份民航日均保障航班6533班，环比提升了20.5%，恢复到疫情发生前的42%左右，恢复的客运航班主要集中在西南、西北等务工人员相对集中的地区，以及长三角和珠三角等用工需求较为集中的地区。

民航助力复工复产正在加速。截至4月1日，各航空公司已在现有定期航班的基础上，专门安排复工复产航班超过970班，保障超过5.9万人次复产复工人员出行。3月29日起，湖北省除武汉机场外，其他机场均已恢复国内客运航班。截至4月1日，复航4天以来累计保障进出港377个航班，进出旅客26423人次，有力支持了湖北地区的复产复工。

为了防控境外输入性风险，此前五部委印发通知从3月20日起调整目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境，3月26日民航局进一步调减国际客运航班量，目前航班量保持与通航国家必要的航班量水平。

一方面通过调整国际客运航班严防境外输入风险，另一方面民航局通过降成本、简流程等措施大力提升国际航空货运运力。

首先，简化货运航线航班审批，开放国际航班信息系统，实现了中外航空公司货运航班申请的7×24小时实时在线审批，3月份，共批复全货运加班包机528班，是去年同期的4.47倍，接近2019年全年加班包机总量的1/4。其次，鼓励客运航空公司使用客机执行全货运航班。在疫情防控期间，航空客运航班量大幅度递减，客机腹舱货运明显下降，在此背景下，民航局采取豁免航空公司此类运行的航权、时刻和预先飞行计划许可审批，支持航空公司及时将闲置的客运航班运力用于提升国际货运能力。3月29日，在大幅调减国际客运航班的当日，就批复了中外航司当周102班客改货航班。此外，采用“点对点”货运包机的形式，解决客运“减量”后通达性不足的问题。近期，支持邮政航空增加到日韩及周边货运包机80班，基本解决了前期反映比较突出的邮件快件积压问题。

据了解，上述措施初见成效，3月最后一周全国的国际货运航班量达到1195班，已超过疫情发生之前的1014班，比疫情之前增长了17.85%。