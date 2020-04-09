靠什么换来“真不赖”

在村里工作，说一万句空话套话，也抵不上一个实打实的、可以让乡亲们觉得你在为他们着想的举动

我爷爷曾当过22年村支书，写了几十年的村庄工作笔记。翻开爷爷的笔记，一笔一画，讲的都是村里的大事小情，实实在在。

从小，看着爷爷的笔记，我总是触动很多。两年前，完成博士学业后，我毫不犹豫地追随爷爷的路，来到雄安新区三台镇新庄窠村。

初到村里，乡亲们很客气，但也让我感受到，他们和我还是有隔阂。于是，我时不时到村里和乡亲们聊天、拉家常，试着融入。

几次聊下来，我发现村里人包括村干部们，都对制鞋企业的转型迁移有不少疑惑，便建议镇党委举办“三台大讲堂”，从北京邀请专家学者来宣讲。听完后，大家很受启发，也定下心来要解决好制鞋企业的搬迁升级。除夕前，我又和同事们帮着解决了一起农民工讨薪纠纷，让他们拿到了回家过年的工钱。几件小事，虽微不足道，却赢得了乡亲们的信任，有群众直接夸奖我“博士鲁，真不赖”。

在村里工作就是这样，说一万句空话套话，也抵不上一个实打实的、可以让乡亲们觉得你在为他们着想的举动。

2018年9月，为保护白洋淀水质，雄安新区对淀区水产养殖进行专项清理。最开始，村民不太理解，我和镇村干部便一起到每一个养殖户家中宣讲政策。为了减少乡亲们的水产损失，我们又四处联系，10天内集中打捞，帮着销售了近30吨水产品，还买来一些鱼，分给生活困难的老乡。因为这些细致周到的工作，大家对新区建设逐渐多了些“舍小家、顾大家”的理解支持。

同样地，去年供暖之前，全县开展“气代煤”工程，我每天都和镇村干部一起协调工程推进，同时查找使用不达标煤炭的居民。每当看到用散煤的人，我就会反问自己：政策实施如何能与群众实惠更好地结合？事实上，村民违反规定除了思想认识不到位，也往往会有苦衷。为此，我们帮着村民回收不达标煤炭，再组织专业人员对取暖设施改造升级，很快，大家就越来越配合我们的工作了。

这些经历，让我更加明白：要做好群众工作，绝不能简单照搬政策，而是要从实际出发，找到能被群众发自心底认同和简便易行的办法。在雄安工作的一年多，我对爷爷的理解也更深了：只有把根扎进大地最深处，深入父老乡亲的心里，才能收获他们最淳朴的信赖与支持。

（作者为河北雄安新区三台镇党委副书记）

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 11 版）