社区驿站样本凸显稳就业“开放思维”

菜鸟驿站日前发布就业报告显示，3月份，超过40万人关注咨询加入菜鸟驿站，同比上月翻番；一个月内有7000家庭入驻驿站，一批快递员、外企员工、程序员、教师、大学生投入社区服务，一方面完成在“家门口就业”，另一方面为居民提供便利服务。此前菜鸟驿站发布“3万个春天计划”，拟在全国100多个城市开放3万站点入驻，方便3万家庭“拎包创业”，多种措施促进站点增收，支持稳就业保增长。

作为开放就业平台，菜鸟驿站向社会开放站点，对“家门口就业”“小店经济”“拎包创业”等灵活就业创业进行专项扶持，体现了互联网平台为应对疫情影响、加快恢复和稳定就业所做的努力，也体现了疫情影响下强化稳就业需要具有的开放包容、共享共赢思维。

遏制疫情扩散蔓延最有效的办法是“隔离”，而缓冲疫情对就业、消费、经济增长等领域的影响，推动这些领域尽快恢复活力步入正轨，最有效的办法是“开放”。国务院办公厅上个月发布《关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》（简称《意见》），其中提出多项“支持多渠道灵活就业”措施，包括支持劳动者依托平台就业，引导平台企业放宽入驻条件、降低管理服务费，与平台就业人员就劳动报酬、工作时间等建立制度化沟通协调机制；取消灵活就业人员参加企业职工基本养老保险的省内城乡户籍限制等。对依托平台就业等多渠道灵活就业，政府部门、就业平台和社会各界都要有开放的思维和眼光，从各方面积极予以支持扶持。

恢复稳定就业要强化“开放思维”，在疫情发生之初就是一个内在而迫切的要求。这方面的典型例子是“共享员工”模式：一些餐饮企业停业造成部分员工待岗，而商超、外卖等行业人手相对紧张，双方协商合作，餐企待岗员工到商超、外卖企业上岗，商超、外卖企业支付员工被“共享”期间的报酬。

恢复稳定就业要强化“开放思维”，也体现在对疫情影响下就业形势的开放性研判上。新冠肺炎疫情对我国经济社会包括就业造成了巨大影响，这一点必须要有足够的认识，但同时也要看到，不同行业、领域就业受疫情影响有所不同，新经济、新业态、新模式就业受影响较小，有的客观上获得了新的发展机遇，如快递外卖、在线教育、网络视频直播、在线娱乐游戏等需求量出现较大增长。在做好农民工、高校毕业生和困难人员等重点人群稳就业工作的同时，应出台更多支持性政策，鼓励新经济抓住机遇大力发展，充分发挥新经济带动新就业创业的作用。

就业是民生之本，稳就业位居“六稳”之首，就业稳则内需稳，内需稳则市场稳，市场稳则经济（金融、外贸、外资、投资等）稳，经济稳则社会稳。换言之，恢复稳定就业要强化“开放思维”，就是要善于从稳内需、稳市场、稳经济等多方面、多层次通盘考虑，为稳就业提供各种支持扶持。政府、企业和社会为稳就业所做的努力，将收获“六稳”和疫情防控与社会经济发展“双赢”之综合效益，所有这些努力都是值得的。

漫画/陈彬