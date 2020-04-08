工信部：与治疗新冠肺炎相关的原料药实现逆市增长

人民网北京4月8日电 （许心怡）8日，国务院联防联控机制就医疗物资生产保障及储备工作情况举行发布会。会上，工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军表示，今年一季度原料药产量与去年基本持平，原料药生产已全面恢复。受近期物流运输困难等影响，原料药实际出口量较去年减少了20%左右，但与治疗新冠肺炎相关的原料药，实现了逆市增长。

曹学军介绍，我国维生素C年产量约15万吨，占全球产量的90%以上，今年一季度产量与去年基本持平，出口同比增长10%左右。解热镇痛药扑热息痛，国内年产量近8万吨，占全球产量的60%以上，今年一季度产量同比增加20%，出口量增长30%。硫酸羟氯喹全年产量100吨，今年一季度出口量已超过去年全年水平。

曹学军表示，中国是全球最大的化学原料药生产国，原料药生产企业有1500余家，2019年产量是300余万吨，出口100余万吨。中国作为负责任的大国，高度重视全球医药产业供应链的安全。工信部全面梳理了原料药产业链，对30余家重点企业开展生产调度，解决企业供应链的堵点，推动企业技改扩产、协调物流运输等问题，确保重点产品的生产供应，维护国际供应链的稳定。

曹学军指出，当前各国应对疫情大幅度减少了航班海运能力，出口国际运输困难加大。下一步，工信部将加强与世卫组织、外商协会、跨国药企的对接，重点解决跨国运输等问题，保障国内国际的市场供应。