工信部:确保疫情防控重点药物稳定充足供应 实现"药等人"

人民网北京4月8日电 （许晓华）8日，国务院联防联控机制就医疗物资生产保障及储备工作情况举行发布会。会上，工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军表示，药品是疫情防控的重要物质基础和条件保障，用于医疗一线的治病救人，减少患者的存量。物资保障组一直把医疗保障、药品的保障作为重中之重的工作，加强重点药物的生产监测，全面推动医药行业复工复产，加强原料药的生产供应协调，督促企业扩产改造，全力保障重点药物的生产供应。主要是三方面的工作。

一是开展防控药物的生产监测。第一时间建立了国家重点医疗物资的保障调度平台，对药品等重点医疗物资生产复工复产情况进行跟踪监测。监测的范围从药品来看，从最早的15种药品扩大到了目前的34种药品和78种中药饮片，目前监测产品的产能恢复率已经达到正常水平，大部分产品供应充足。

二是组织重点药物的生产。密切跟踪新冠肺炎药物研发攻关的进展，在相关药品纳入《诊疗方案》后，确保稳定充足供应实现“药等人”。对《诊疗方案》中的磷酸氯喹、阿比多尔、法匹拉韦等都加大了协调力度，2月初全面恢复了生产。截止到目前，磷酸氯喹日产能达到10万人份，累计生产67万人份；阿比多尔日产能5万人份，累计生产80万人份；法匹拉韦日产能1.15万人份，累计生产了13.75万人份。

三是加强临床救治中药的生产调度。纳入《诊疗方案》的14种中成药，都进行了及时监测，如莲花清瘟、金花清感等一些重点品种，企业一直是满负荷生产，库存相对充足，市场供应有保障。截止到目前，连花清瘟胶囊日产能达到了200万盒，库存3000万盒，金花清感日产能达到2.6万盒，库存40万盒。

“下一步，我们将继续加强生产调度，协调解决企业生产中遇到的实际困难，全力保障重点药品的生产供应。”曹学军说。