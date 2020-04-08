做好心理干预和疏导工作 为中小学生心理健康保驾护航

抗击新冠肺炎疫情期间，习近平总书记强调“加强心理干预和疏导，有针对性做好人文关怀”。要动员各方面力量全面加强心理疏导工作。因为疫情不仅会影响人们的生理健康，而且也会给人们的心理健康带来伤害。

为了贯彻落实总书记的指示精神，针对延期开学的中小学生，教育部要求中小学除了合理地安排学生学习之外，还要注重加强生命教育和心理健康教育，促进学生身心健康。

中小学延期开学期间，学生主要是居家学习。这段时间，影响中小学生心理健康的主要因素有四方面。

首先，网上授课与学校正常授课存在较大的不同，对于中小学生的自觉性、自控性是一个考验，尤其是小学生。并且，网络上的沟通空间有限，平时课堂上容易做到的师生交流、生生交流，网课上却因为难以观察到相互之间的表情动作，教师不易把握学生的心理动态，学生内心的情绪波动无法得到及时缓解。

其次，正常的社会交往活动都画上了句号，对中小学生而言非常重要的同伴交往只能在手机上短暂地进行，无疑会加重中小学生的心理困扰。

第三，部分亲子关系紧张的家庭，居家学习会造成学生新的负担，学习过程中会受到家长的监督和管理，容易形成逆反心理。尤其是自我管理能力弱、作息时间不规律的学生，更易受到家长的批评甚至呵斥，给学生带来心理压力。并且，对于父母均需上班的家庭，孩子居家学习需要照顾，会造成父母的心理负担，这种压力无形之中也会传授给孩子。

第四，学校环境下能够开展的心理活动课所强调的体验性、生成性都不便于利用网络实施，所以居家学习期间中小学开授的网课一般不会包含心理活动课。

那么，在中小学生居家而不能到校学习的情况下，有必要采取一些措施，做好中小学生心理干预和疏导工作，为学生的心理健康保驾护航。

一是提供心理干预和疏导的在线平台、热线等途径。居家学习期间，需要给予学生充分的宣泄心理不适的渠道，增加交流机会，减少心理问题。可以利用现有的网络教育平台，增加学生心理健康维护频道，为学生提供合理宣泄的途径，缓解居家学习期间沟通交流的不畅，不形成心理垃圾的积压。平台可以提供视频心理辅导、音频心理辅导和文字心理辅导等多种形式。

除平台之外，鼓励开放心理热线，用音频心理辅导的方式，使中小学生使用更加便捷，提高心理干预和疏导的覆盖面。例如，北京市教委利用数字德育平台，为北京市中小学生提供心理干预和疏导；北京市丰台区利用沙燕心理网，为中小学生提供心理干预和疏导；北京汇文中学利用QQ提供心理辅导，为本校学生提供心理干预和疏导。这些市级、区级、校级平台提供心理干预和疏导，给予了学生更多渠道，更多选择。

二是提供在线心理健康教育微课。心理健康教育微课短小轻松，便于学生在课余时间观看。

考虑到中小学生电子产品用眼时间不宜过长，所以居家学习的网络课程不会像在校时饱满，课间和课后都可以观看或者收听时间很短的心理健康教育微课，放松心情，宣泄情绪，获得滋养，从而促进心理健康。

浙江省已在全省推广心理健康教育微课，北京市海淀区已在全区推广心理健康教育微课，证明在线观看和收听心理健康教育微课有可行性。心理活动课不适合网络授课，但可以改变形式，变成心理健康教育微课，网络授课就能够被接受了。

心理健康教育微课可以包括自我成长、学会学习、情绪调适、人际交往、生涯规划、生活和社会适应等方面的内容，对于提升学生心理素质、促进学生心理健康水平是有较大帮助的。

心理健康教育微课还可以就疫情设计一些有针对性的内容，包括疫情期间自我心理调适、亲子关系、自控力训练、自觉性培养、时间管理等系列课程，直面中小学生居家学习期间面临的心理问题，有的放矢，缓解中小学生心理压力，增进他们的心理健康。

三是选拔和培训一支优秀的心理教师队伍。提供心理干预和疏导在线平台和热线、提供在线心理健康教育微课这两项工作，都离不开一支优秀的心理教师队伍。选拔和培训优秀的心理教师队伍是维护学生心理健康的落脚点。为此，可以基于专业能力和胜任特征两个方面来选拔和培训出一支优秀的心理教师队伍。

专业能力可以按学历层次、专业对口性、教龄、心理辅导经验等进行筛选，保证心理教师队伍的专业性。

心理教师胜任特征是指在心理健康教育工作中，能将优秀教师与表现一般的教师区分开来的个人特征，包括特质、动机、专业知识、自我形象、认知或行为技能、态度或价值观等，概括地说，包括三个方面：认知能力(内省、分析式思维和概念式思维)、人格特征(成就动机、自信心和灵活性)、帮助与服务(学生服务导向)。由帮助与服务、认知能力和人格特征构成的心理教师胜任特征模型是一个由外而内、由浅到深的结构。

可以将本地高校专家、各区县心理教研员、学校优秀心理教师队伍作为第一梯队，先行开展心理干预和疏导在线平台和热线、在线心理健康教育微课等工作，用好已有资源，开发新的资源，利用各种渠道，增进中小学生心理健康。

同时，利用网络平台，尽快培训第二梯队，即其他中小学心理教师。通过观摩专家和优秀心理教师的心理干预和疏导过程，是成长较快的途径；反过来，专家和优秀心理教师也可以为第二梯队进行专业督导。当然，这些工作的前提是大家必须遵守心理咨询的伦理规范。

培训基于专业能力和胜任特征两个方面。胜任特征在优秀心理教师身上已经具备，培训效果会事半功倍。因此，高校专家可以进行专业能力的培训，一线优秀心理教师可以担当起胜任特征的培训，心理教研员可以进行两者兼顾的培训。第二梯队不仅是保证疫情期间中小学生心理干预和疏导工作的开展，也是为了疫后复课奠定专业队伍基础。

值得一提的是，除了心理教师队伍之外，也可以培训其他学科教师，让他们重视中小学生心理健康教育，在学科教学中渗透心理健康教育。

四是为疫后复课做好心理准备。在党中央的坚强领导下，中国的疫情防治工作十分出色。疫情过后，中小学将陆续复课。复课后的中小学生心理素质培养、心理健康增进将是重要任务，中小学要落实人员配置、经费投入，完善隐患排查、责任追究等制度。疫情期间优秀心理教师队伍的培训此时可以派上用场，第一梯队和第二梯队到岗到位，开展心理干预和疏导工作。如面向全体学生做一次心理健康测评，全面普查，及时发现问题，采取干预措施；利用心理活动课、班会活动课开展有利于身心健康的活动、讲座，尽快抚平疫情给中小学生带来的心理创伤，激活心理潜能，培养心理素质，增进心理健康。（作者系北京联合大学师范学院心理学系教师）