请收下，这份来自中国的温暖！

姜敖所在公司寄往英国的消毒液等防疫物资。

高坤支援武汉江夏方舱医院战疫。

来自重庆留法医生捐赠的防疫物资在准备运往法国途中。

随着新冠肺炎疫情国际防控形势不断严峻，中国在做好自身防疫抗疫的同时，也通过多种方式帮助其他国家。派遣医疗专家组、援助医疗物资、分享防疫经验……在这场助力全球战疫的行动中，有不少海归的身影。病毒传播不分国界，爱心传递也没有畛域。面对海外疫情告急，留学归国人员的一次次热心善举，将更多的爱与温暖送向远方，送到曾经驻在国民众身边，送到海外同胞心里。

分享战疫经验 我们同担风雨

3月17日，江苏省中医院肾内科主任中医师高坤返回南京，前期作为江苏中医医疗队第五批带队专家的他在2月下旬入驻武汉江夏方舱医院，进行中西医结合治疗，在鏖战近30个日夜之后，江夏方舱医院正式休舱，医疗队平安凯旋。

返宁并不意味着战疫的结束。高坤告诉本报记者，在他看来，把医疗队在武汉的抗疫救治经验分享给更多人，是一线医护人员下一阶段要承担的重要课题。

2015年，高坤在日本山梨大学获得博士学位后回到南京，任职于江苏省中医院。在他与同事此次支援的江夏方舱医院，收治的564位轻症新冠肺炎患者中没有一位转成重症，医护人员也是零感染，这对于高坤和同事们来说是莫大的安慰。

“在特殊时期大家不方便外出，可以在室内进行适当地运动。比如八段锦、太极拳，这些视频都可以在网络上找到，大家可以学习、运动起来。”这是高坤为海外同胞战疫所录制的科普短视频中的一幕。在5分半钟的视频里，他从日常饮食、作息习惯、自我防护等多方面给出了建议。面对全球疫情多点暴发的现状，南京欧美同学会联合江苏省广电国际频道制作了《抗击疫情，学长说》系列视频，邀请支援武汉的江苏医疗队海归专家向海外同胞讲解防疫知识，高坤便是其中一员。

最近几天，重庆欧美同学会留法分会会长、重庆医科大学附属第一医院教授任国胜也在组织医疗团队，准备与法国斯特拉斯堡大学医院及图卢兹的当地医院进行远程专家连线，了解法方的具体需求并提供力所能及的帮助，分享一线战疫经验。

1993年，任国胜曾前往法国鲁昂大学医学院学习，1996年回国，此后多次前往法国进行学习与访问。医疗卫生合作是中法科技合作中最活跃的领域之一，而事实上，在此次重庆支援武汉战疫的医疗队中，不少医生都拥有留法经历，他们对这个曾度过美好留学时光的浪漫国度有着一份难忘的感情。在中国战疫的关键时刻，法国曾提供过宝贵支持与帮助，而今，欧洲疫情形势严峻，不少留法海归十分愿意为帮助法国战疫出一份力。

“重庆支援武汉的医疗队里，留法海归承担了很重要的角色，有的是重症医学组组长、有的是方舱医院副院长，同时，在孝感的重庆医疗队中也有留法医生。他们的一线战疫经历非常宝贵，我们会与法国医生及时沟通，分享他们所需的实战经验。”任国胜对本报记者说。

物资星夜驰援 情谊坚于金石

3月24日，价值总计约15万元人民币的医疗防疫物资从山东青岛寄出，这里面包含了两万只KN95口罩、10套灭菌设备及10套测温仪；29日，物资正式运抵美国芝加哥，当地华侨华人协会接收后，将定向捐赠给芝加哥的华侨华人医护人员。

这笔物资来自于青岛康福莱集团董事长、民建青岛市黄岛区基层委副主委薛平的捐赠。2009年，他曾在芝加哥大学因公进修过1年的工商管理课程。在薛平看来，面对疫情，作为企业家绝不能袖手旁观，必须要为抗疫做点事。而在此之前，为驰援湖北战疫，他的脚步就不曾停过。“一个多月以来，我们已累计捐款捐物300多万元。做慈善也是一件非常不容易的事，要确保把钱花在刀刃上，真正为一线战疫出力。”薛平说。

抗击国内疫情“打完上半场”、助力全球战疫“再打下半场”，这正是许多海归几个月来的真实写照。毕业于英国剑桥大学的重庆欧美同学会驻英国联络处首席代表姜敖，最近也忙着“找物资”，寄给在英的华侨华人和留学生。“我们在陆续寄口罩、洗手液、消毒液，包括一些在国内抗疫中发挥良好作用的中药，让海外同胞能在当地拥有更多防疫物资保障。”姜敖对本报记者说。

在任国胜的手机里，有一个帮助法国战疫临时建的微信群，很短时间内便有近百名留法人员自发加入，参与防疫物资捐赠。“找货源不易、联系运输也不易，但这些困难都被克服了。‘团结定能胜利’，无论是出于我们自己的角度还是出于国家角度，共建人类命运共同体，我们理应守望相助。”任国胜说。

“千里同好，坚于金石”。6万个来自于重庆留法归国人员的捐赠口罩，已于昨日送达法国，一个个包裹里装着曾经留法的中国学子的一份份牵挂。

关注心理问题 温暖跨越千里

自3月20日开始，英国所有中小学及幼儿园为应对疫情都已关闭，而不少在英的小留学生由于航班取消、担心回国途中被感染等诸多原因滞留英国，有的已出现了较为严重的心理问题。为帮助包括小留学生在内的在英华侨华人、留学生群体及时疏解心理问题、保持乐观积极的战疫状态，姜敖与同事们专门组织了一支心理医生团队，远程提供心理辅导。

“滞留在英的不少中国留学生心理状态非常无助，特别是一些小留学生。大学生自立程度更高、心理素质比较过硬，但小留学生由于年纪小、社会阅历少，面对这种突发情况时更容易恐慌。”姜敖告诉记者，组建的这支义务心理辅导团队多数是由剑桥大学毕业的心理学界海归组成，大家志愿参与，向海外同胞提供帮助。“团队刚建立时只有两三个人，而心理辅导常常一聊就是一两个钟头，所以我们的人力明显不足。但当我们的行动被更多人了解后，不少心理辅导团队直接找上门，自愿加入进来，给我们的队伍增加了强大助力。”

让姜敖与同事们感到欣慰的是，不少留学生在接受心理辅导之后，情绪已由原本的消沉焦虑逐渐转为平静缓和。“心理辅导团队也会告诉留学生们，与归国乘坐十几个小时飞机所面临的交叉感染风险相比，安心待在家中隔离、做好自身防护的安全系数会更高。”

克服时差，一通通越洋的音视频电话，将来自祖国的温暖送到了海外华侨华人、留学生身旁。“留学归国人员毫不犹豫地肩负起这一份战疫责任的做法真的很让人感动，这彰显了我们中华民族的凝聚力。”姜敖动容地说。“国内疫情暴发时，许多身处国外的华侨华人、留学生不遗余力地采买抗疫物资寄回国内，我们也参与其中，日夜颠倒两个多月没有休息。现在海外同胞有危险了，在国内的人同样也是想尽办法去帮助。因为无论身在何处，这同一颗中国心就是我们共同的力量源泉！”