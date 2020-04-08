“应急语言服务”不能忽视

逐渐完善各环节中的语言应急内容，有助于及时准确传递信息，强化应急沟通，提高公共突发事件的应急处置能力

山东大学齐鲁医院医疗队驰援湖北后，为解决医患语言沟通障碍，编写了《国家援鄂医疗队武汉方言实用手册》。此后，北京语言大学、武汉大学等高校及商务印书馆等单位组建了“战疫语言服务团”，制作发布了《抗击疫情湖北方言通》，支援一线医疗队，提高了救治中的沟通效率。

习近平总书记指出，疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，是总体战，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。解决紧急救援中的沟通问题，语言应急不能忽视。医患沟通、疾病命名、多语言信息发布、应急语言翻译服务、新闻宣传用语、谣言防控等诸多语言问题，关乎应急环节的方方面面，对科学有效地应对疫情具有现实意义。

近年来，针对突发公共事件应对及处置，我国加强了相关立法和制度建设，但目前尚没有一套有效的语言应急机制和预案，语言治理体系存在短板和不足。打好突发公共事件的总体战，有必要制定“国家突发公共事件语言应急机制和预案”，或在相关法律法规中加入语言应急内容，这也是国际上关于突发公共事件应对的有益经验。比如，信息发布的多元渠道和多语服务，可能出现的交流障碍及其排除措施，各种现代语言技术的应用，不同事件等级的语言应急响应机制及预案，事件发生前的预防与准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等。逐渐完善各环节中的语言应急内容，有助于及时准确传递信息，强化应急沟通，提高公共突发事件的应急处置能力。

针对突发公共事件，还可以设立“突发公共事件应急语言服务团”。在平时，服务团可以只保留少数工作人员或研究人员，多数人则在各自岗位，利用业余时间接受培训；需要时，紧急招募集结，开展各类应急语言支援服务。遇到突发事件，关键时刻要召得来、调得快、用得上。此次抗击疫情时，“战疫语言服务团”就是一个值得借鉴的实例，成员来自科研院所和社会企业，多方协力，在短时间内开发出多种形式的产品，满足抗疫一线的需求，这不失为语言应急支援服务的一次有益尝试。

同时，还要加强各类突发公共事件语言应急研究。“战疫语言服务团”在研制《抗击疫情湖北方言通》时，之所以比较有底气、上手快，一个重要原因就是国家语委此前建立了相关研究中心和推广基地，在近些年积累了人才、数据和技术。实际上，研究最为困难的环节之一是对医患语言的把握。以往语言学主要研究语言结构，较少研究各个领域的语言应用问题，也缺乏应急经验。因此，加强专业领域的语言研究，设立应急语言研究基地，培养相关的专业人才，同时开展大数据、云计算和语言智能研究，正当其时。

习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十二次会议上强调，从体制机制上创新和完善重大疫情防控举措，健全国家公共卫生应急管理体系。抗击新冠肺炎疫情，是对国家治理体系和治理能力的一次大考。总结经验、查找不足，是提高应对突发重大公共卫生事件能力水平的重要方面，也是提高社会治理能力的重要内容。以此为契机，把语言应急机制纳入突发公共事件防控工作，尽快补上语言应急这堂课，在各行各业提升语言意识，才能让应急管理工作更加顺畅。

（作者为北京语言大学语言资源高精尖创新中心主任、教授）

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 05 版）