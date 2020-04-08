病毒没有国界，疫情不分种族。中医药是中华文明的瑰宝，有实力为全球战疫贡献中国智慧、中国方案

以此次抗击疫情为契机，与其他国家携手打造“健康丝绸之路”、加强传统医药领域的合作，中医药将发挥更大作用，助推民心相通

最近，在美国纽约一家中药房，店员正忙着用中药秤为顾客称金银花、桂枝等草药。新冠肺炎疫情在全球多点暴发以来，国际社会日益关注中医药抗疫功效，中医药在海外市场升温。

抗击新发传染病是没有硝烟的战争。非典、甲流、埃博拉出血热……人类面对新发传染病，每一次都可谓遭遇战，而疫苗和特异性抗病毒药的研发却需要一定的时间周期。应对新冠肺炎疫情，我们同样面临相似难题。令人眼前一亮的是，中医药筛选出临床证实有效的“三药三方”：金花清感颗粒、连花清瘟胶囊、血必净注射液和清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方。据统计，我国新冠肺炎确诊病例中，7万余人使用了中医药，占91.5%。临床疗效观察显示，中医药总有效率达90%以上。

面对新发传染病，中医药为何能有“药”和“方”？原因在于，中医运用的是整体性、调和性思维。以清肺排毒汤为例，中医立足“排毒”而非“杀毒”，因而老药依然能派上新用场。中医通过清热、化湿、解毒的方法，改变病毒生存的环境，抑制病毒在体内生长，提高人体的免疫力，从而达到“正气存内，邪不可干”的目的。疫情来袭，中医往往能发挥“扶正祛邪”的作用。这次抗击新冠肺炎疫情，中医药功不可没。在新冠肺炎治疗中，中医药介入早、参与度高的地方，患者的病亡率相对较低。实践证明，中医药是打赢疫情防控阻击战的利器。

病毒没有国界，疫情不分种族。在应对这场全球公共卫生危机的过程中，构建人类命运共同体的迫切性和重要性更加凸显。让中医药瑰宝惠及世界，是我国作为负责任大国的担当，更是中华民族文化自信的体现。中国及时主动同世卫组织合作，分享中医药参与疫情防控经验，并把最新版本的新冠肺炎中医药诊疗方案翻译成英文，在国家中医药管理局官网全文公开。有关组织和机构已经向意大利、法国等十多个国家和地区捐赠了中成药、饮片、针灸针等药品和器械。中医药是中华文明的瑰宝，有实力为全球战疫贡献中国智慧、中国方案。

在世界范围内，中医药正在得到越来越多的认可。去年5月，第七十二届世界卫生大会审议通过《国际疾病分类第十一次修订本》，首次将起源于中医药的传统医学纳入其中。但值得注意的是，长期以来，由于文化差异等原因，中医药容易被误读。疫情期间，为避免因滥用出现不良反应，患者最好在中医师的指导下合理用药。尽管中医药已经传播到200多个国家和地区，但中药在一些发达国家还未能以药品身份面世。以此次抗击疫情为契机，与其他国家携手打造“健康丝绸之路”、加强传统医药领域的合作，中医药将发挥更大作用，助推民心相通。

中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。应对全球卫生挑战、推进国际卫生合作、推动完善全球公共卫生治理，中医药潜力无限，必将日益发挥独特而重要的作用。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 05 版）