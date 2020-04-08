高风险国家在穗人员已排查3779人

南方日报讯 （记者/郭苏莹 吴雨伦）4月7日，广州举行第68场疫情防控新闻通气会，就社会关心的热点问题一一回应。截至4月6日，广州全市共排查高风险国家在穗人员3779人，已全部进行核酸检测，并纳入健康管理。此外，广州将加强外籍人士涉疫情违法犯罪案件处置力度。

防控

已对21742名入境人员纳入管理

广州市卫生健康委副主任欧阳资文介绍，3月27日6时起，广州市对所有入境人员全部实施集中隔离医学观察，并全覆盖进行新冠病毒核酸检测。为排除前期可能存在的隐患，对3月8日之后入境、尚未纳入居家隔离或集中隔离医学观察的入境人员进行全面排查，共把21742人纳入健康服务管理，并全部进行核酸检测。

对评估为高风险航班的入境人员，全部调整为集中隔离，在集中隔离期间进一步进行健康观察，再次进行核酸检测。截至4月6日，累计排查到3月8日至27日乘坐高风险航班入境的所有在穗人员1038人，已全部再次进行核酸检测。

目前，广州境外输入确诊病例均为主动排查发现。“疾控部门对每例境外输入病例和关联病例均深入开展流行病学调查，甄别密切接触者，及时处置疫情，防止疫情扩散。”欧阳资文介绍，截至4月6日，全市共排查高风险国家在穗人员3779人，已全部进行核酸检测，并纳入健康管理。

回应

非洲籍人士“爆雷”系谣言

“近日，我们注意到在朋友圈、自媒体号流传的关于广州非洲籍人士‘爆雷’等一系列不负责任的言论，这些均为谣言！”广州市委宣传部副部长朱小燚表示。会上，广州市多部门的相关负责人也就此问题进行了回应。

对于网传广州越秀区瑶台片区因境外输入性病例和关联病例情况“封村”，越秀区委常委、区政府党组成员颜强回应，瑶台片区不存在“封村”。目前，瑶台片区在原有防控措施基础上加强了管控，设置了两个出入口，持穗康码和测体温，人车可以自由出入。

“网上有传说越秀区有30万非洲人，我们有非常精准的摸查。”针对外国人跨区域流动情况，颜强介绍，越秀区居住外籍人士（含出租屋、酒店）3462人，排名前五的是：美国350人，马里308人，尼日利亚227人，加拿大208人，澳大利亚200人。

“对重点区域人员开展地毯式摸查，确保不漏一人。”颜强说，目前，越秀区排查重点人群339人，已全部经过核酸检测，结果都是阴性。此外，外环境采样样品181份，结果也是阴性。

截至4月6日，越秀区累计接转71个国家和地区的入境人员2519人；通过社区排查，全区累计发现境外输入确诊病例5例、关联病例3例。

追责

一外籍人员不配合隔离被限期出境

会上，广州市公安局二级巡视员蔡巍通报，3月22日，越秀区疾控中心将一名外籍男子转运到酒店进行集中隔离医学观察时，该男子趁工作人员不备擅自离开集中隔离医学观察点，拒不执行广州市人民政府发布的决定、命令。该男子被越秀区公安分局处以警告处罚和限期离境。

“加强对外籍人士涉疫情违法犯罪案件的处置力度，严格依照《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律和疫情防控相关规定，对虚报信息、隐瞒病情、逃避隔离观察等拒绝执行疫情防控措施的违法犯罪行为依法追究其法律责任。”蔡巍说。

目前，广州出台了公安机关疫情防控期间多项涉外工作指引，进一步规范日常涉外执法。广州市公安局还将配合优化“穗康”小程序外国人登记版本，方便外国人注册登记健康信息，纳入常住人口管理。

疾控专家评估认为，目前广州已加强防控措施，但零星散发病例和境外输入病例引起的传播风险仍然存在。“市民无需恐慌，但仍需加强个人防护，保持社交距离，继续积极做好疫情防控工作。”欧阳资文说。