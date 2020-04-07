疫情推动大健康产业重塑 随心瑜创新引领行业风向

2020年是不寻常之年，受新冠疫情影响，很多行业都在遭遇历史性危机。“无接触”的防护意识让人们更加依赖外卖、远程医疗等打通线上线下服务链条的行业，疫情催生国民健康意识空前提升，线上健身瑜伽习练课程突然火爆。其中最具有代表性的是深耕瑜伽垂直领域五年的随心瑜。

据了解，随心瑜成立于2015年，是一家深耕于垂直瑜伽行业的科技企业。针对疫情对于瑜伽行业的影响，随心瑜创始人朱泰余表示疫情打破了人们惯有的思维和行为逻辑，主动或者被动地去尝试新的解决方案。这对很多行业的价值在于降低了产品的使用门槛、可以以很低的成本在短时间内广泛实现用户触达和集中的用户教育。

据悉，随心瑜主要从SaaS管理系统随心瑜掌馆、瑜伽教练学习平台随心瑜大学切入瑜伽市场，延伸了随心瑜Home yoga业务。Homeyoga项目，是全新的健康消费体验和服务。倡导瑜伽健康生活方式，改善家庭成员健康状况，通过智能体测，为不同的家庭定制针对性的瑜伽习练解决方案。服务体系包括线上线下瑜伽习练课程、健康饮食、智能用品等。疫情期直播课程21场，观看人数4334人/家庭，建立社群41个，每个社群都有超过100人在群里与我们互动，反响热烈。

随心瑜创新的脚步从未停止，引领行业变革的新风向也从未停下。为了帮助瑜伽行业从业者穿越疫情，随心瑜大学组织国内50位名师进行43场公益直播，10万瑜伽人收益，在家上名师课；随心瑜掌馆组织12位经管导师出品商学院的课程，帮助2万名馆主和员工在线免费学习经营管理知识。真正与瑜伽行业攻克时艰，受到业界热烈好评。

随心瑜作为中国保健协会瑜伽分会单位，一直致力于用互联网产品赋能瑜伽行业发展，希望通过互联网工具帮助瑜伽馆获得更健康的发展空间。同时，随心瑜为瑜伽行业输出大量高标准的瑜伽技能课程，提升瑜伽行业服务质量。