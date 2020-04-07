中医云儿保云在线咨询助战“疫”

新冠肺炎疫情暴发，作为移动医疗平台的V大夫发挥互联网医疗行业优势，通过“中医云”“儿保云”“营销云”等各种云平台为患者和医生搭建起了一座咨询的桥梁，让患儿足不出户看中医，无接触完成就诊。

疫情暴发后，医疗资源紧缺、问诊过程漫长、交叉感染风险高等问题亟待解决。V大夫积极响应国家号召，第一时间购买了口罩等防护用品捐赠，同时紧急复工，在线召开内部会议，讨论对策并推出在线预约和视频咨询相结合的方式，让客户足不出户实现就诊，有效规避多种风险，实现业务平台全覆盖。

V大夫联合一方制药为湖北代理商等全国数万个基层医疗机构免费送出V大夫“中医云”技术和产品服务，凡是疫情期间开通的云诊所账号均免年费。老百姓在家通过关注中医馆公众号即可实现在线预约、在线咨询，并通过无接触送药形式完成就诊。V大夫“中医云”赋能中医馆、中医诊所，协同内部的管理以及运维外部，更好地依托微信沉淀客户，实现购买套餐，线上预约，积分会员信息查询，在线视频咨询等更多服务患者的功能，为互联网+医疗健康在全社会的推广实施做出了进一步贡献。

疫情期间，孩子生病了不敢去医院？找社区医生就行。V大夫拥有国内最大的垂直服务儿保医生和儿童健康管理师平台，目前已累计入驻10000多位儿保医护，为社区医院提供儿保医护及系统，协助完成国家公共卫生儿童保健项目及儿童中医药健康指导等服务。基层医疗机构的医生还可以在线普及防疫常识，引导居民提高防控意识，尽量减少外出，从而降低交叉感染性。

企业创始人汪银辉表示，希望用可负担的成本尽可能实现VIP高品质的医疗健康服务，用科技和数据服务的创新去捍卫每一个人的健康，同时带动行业内更多企业增强社会责任感，共同为医疗行业应对资源压力和疫情挑战贡献力量