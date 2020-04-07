历代医家巧用苍术——除寒湿，温脾胃

编者按：中医有着丰富的对抗疫病的经验，每次疫病来袭，中医都发挥着十分重要的作用。此次新冠肺炎疫情，在早期没有特效药、没有疫苗的情况下，我国医生总结中医药治疗病毒性传染病规律和经验，筛选出的“三药三方”，里面就有苍术这味药。苍术在古代常用于防治疫病、强胃强脾，现今，它依旧发挥着自身独有的价值，让我们一起来了解这味中药背后深厚的文化底蕴。

许叔微与苍术

中药苍术的故事要从宋朝医师许叔微说起。许叔微生于北宋元丰三年，11岁时,父亲染时疫而亡，母亲由于过度悲伤，劳累过度，患气厥病，被庸医误治而死,百日之内,父母相继离世，许叔微深感医术的重要,于是立志从医。

他认为，“医之大道矣,可以养生,可以全身,可以尽年,可以利天下与后世”。他治病不问贵富贱贫，以医名救人无数。在《伤寒百证歌 张郑序》中记载:“建炎初,剧贼张遇破真州,已而疫疾大作,知可（许叔微的字）遍历里门,视病与药,十活八九。”从中可窥见其医术之精,医德之高尚。许叔微对中国古代医学家张仲景的《伤寒杂病论》潜心研究，在前人的基础之上，有自己独有的创见。

许氏对苍术之用有切身体会，他在《普济本事方 停饮服苍术圆论证》篇中记录了自身患病经过和服用苍术的情况。年少时，许叔微读书十分刻苦，每天读书到深夜才上床入睡。他在伏案写字时总是习惯向左倾斜，睡前又喜欢饮酒二三杯，睡觉时也经常向左侧卧。数年以后才感到饮下的酒像是从左边下去似的，胃中漉漉作响，胁肋部开始疼痛，饮食也逐渐减少。每过十几天必定胃里泛苦酸，请了许多名医治疗都没有效果。

后来许叔微决心自己治疗，他认为病机是“湿阻胃”，于是他将苍术研成细粉，用生麻油半两，大枣15枚，与苍术粉搅拌为丸，每天服用。服了一段时间后，结果肋下疼痛消失，身体逐渐恢复，饮食正常，从中可见苍术的功效。

作为中药的苍术

苍术，原名术，始载于《神农木草经》，列为上品。张仲景《伤寒论》方中皆用白术，至陶弘景《名医别录》则分为苍术、白术。中药苍术是菊科的茅苍术、北苍术等植物的根茎经炮制而成的饮片。

李时珍在《本草纲目》记载：“苍术治湿，上中下皆可用……故苍术为足阳明经药，气味辛烈，强胃强脾，发谷之气。”中医认为，苍术味辛、苦，性温，能燥湿、健脾、祛风、除湿，对消化系统作用明显，可调节肠胃系统功能，治疗脘痞腹胀，如胃炎、胃溃疡、慢性肠炎，食欲不振等，风寒引起的关节、肢体疼痛及外感风寒湿邪引起的头痛、身痛、肢体酸痛、恶寒发热等。苍术除了在消化系统方面具有疗效外，对其它如妇科的白带、眼科的夜盲及麻疹后的角膜软化症等，也有一定的效果。

中国中医科学院研究员、主任医师王今觉表示，苍术属于处方用药不宜单服、久服，所以内服时，一定要经中医师诊断后开立，切勿自行服药，以免使用不当造成伤害。从实验药理学看，苍术对肝脏有保护作用，可防止肝损害；有抗缺氧作用，可耐疲劳。但是，因其具有先升高血糖、然后降低血糖的效果，故糖尿病患者宜在有经验的医师指导下谨慎服用。苍术另具有排钾排钠、抑制心脏功能，而没有利尿作用，故不宜冒然用于心衰者。

早在汉代，张仲景就认为，苍术能“避一切恶气”。明代李时珍在《本草纲目》中记载，“今病疫及岁旦，人家往往烧苍术以辟邪气”。《本草正义》记述得更为详细：苍术，气味雄厚，较白术愈猛，能彻上彻下，燥湿而宣化痰饮，芳香辟秽，胜四时不正之气；故时疫之病多用之。广州市中医医院针灸科主任李丽霞表示，中医有着丰富的对抗疫病的经验，每次疫病来袭，中医都发挥着十分重要的作用，古代医家多采用熏烧药物的方式预防疫病。（王蹊）

资料来源：广州日报、生命时报、大河报、央视网、李时珍，《本草纲目（白话手绘彩图典藏本）》，江苏人民出版社，2011年版。孙浩，“许叔微情钟苍术”，《中医杂志》，1995(04)，第247-248页. 张明发、沈雅琴，“苍术及其有效成分消化系统药理作用的研究进展”，《药物评价研究》，2017年3月，第411-417页。邓爱平、李颖、吴志涛、刘谈、康利平、南铁贵、詹志来、郭兰萍，“苍术化学成分和药理的研究进展”，《中国中药杂志》，2016年11月，第3904-3917页。