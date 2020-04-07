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新疆推进消防安全“进村入户” 为农牧民普及消防知识

2020年04月07日09:05 来源：新华网

　　新华社乌鲁木齐4月6日电（记者刘兵、顾煜）“春季大风天请不要乱倒炉灰、焚烧垃圾，不要在田间地头烧纸、烧荒、烧灰积肥，严防大风天引发各类火灾事故……”每天9时30分，新疆阿克苏市依干其乡民乐村广播站的“空中课堂”，都会准时为村民播放这些春季防火安全小常识。

　　每年3月-5月，新疆大风天气增多，近年来农牧区温室大棚、牲畜棚圈等设施越来越多，加上农牧区消防安全意识薄弱，大风时节，风干物燥，易引发各类火灾，使农牧民因灾返贫风险增大。记者从新疆消防救援总队最新了解到，为减少农村火灾隐患，确保农牧民稳定脱贫，新疆各地纷纷开启大风天消防宣传模式，为农牧民“零距离”普及消防知识。

　　在昌吉回族自治州，当地消防部门成立了11个宣传小分队，在全州巡回开展乡镇、社区、农村消防安全宣传活动，利用多功能宣传车车载视频向农牧民现场播放消防公益视频，发放消防宣传资料，现场邀请群众亲身体验灭火器的使用。

　　在阿勒泰市红墩镇萨尔喀木斯村，消防宣传员走进牧民木拉提汗家中，发现屋后高压电线下方两米处堆满了草垛。消防宣传员随即对木拉提汗进行了消防安全教育，耐心劝导他将草垛挪到安全地带。

　　新疆维吾尔自治区应急管理厅介绍，今年新疆将建立“区-地-县-乡-村”五级灾情事故报送体系，建设县乡应急救援“轻骑兵”、村级消防速报员队伍，为精准预警发布、精准抢险救援提供支撑保障；同时继续加大安全教育宣传力度，增强社会公众应急能力，大力推动灾害事故保险工作。

(责编：许晓华、李轶群)


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