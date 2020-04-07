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从地头到餐桌 天津打通两头“最后一公里”守好“菜篮子”

2020年04月07日09:05 来源：新华网

　　新华社天津4月6日电（记者王宁）5日下午，在完成最后15吨芹菜的交付后，天津市众联蔬菜专业合作社负责人王建国长舒了一口气，困扰已久的蔬菜滞销问题得以圆满解决。一个多月以来，他通过电商渠道共销售芹菜近1000吨。

　　天津市武清区黄花店镇有蔬菜大棚数千亩，秋冬季以种植芹菜为主。春节前夕，眼看绿油油的芹菜进入收获季，却突遭疫情侵袭。若不及时找到出路，菜农将血本无归。

　　了解到部分农村蔬菜滞销的问题后，天津市商务局与天津市农业农村委员会详细梳理情况，利用电商平台在蔬菜采购和销售方面的优势，搭建与农户对接的“绿色通道”，打通“最后一公里”。

　　正在为蔬菜货源发愁的天津耕德现代农业发展（集团）有限公司董事长沈宗武看到政府发布的滞销蔬菜通告，马上联系了王建国等一批农户，几乎都是“一拍即合”“照单全收”。

　　疫情期间，居民线上消费需求激增，对物流配送体系提出考验。“嘿嘛易购”创始人、天津创世界科技有限公司董事长刘剑说，前一段，线下门店不能营业，线上订单大幅增长，却因为人手不够，接不过来，再加上社区封闭式管理，配送效率直线下降。

　　对此，天津市商务局先后推出两批支持蔬菜生鲜线上销售无接触配送企业，共计34家电商平台，支持企业在居民小区设置固定或临时配送点、蔬菜自提服务站、智能自提柜等设施设备，实现无接触配送。

　　截至3月底，在疫情期间，天津市商务局推介的34家电商平台销售蔬菜超过500万单，实现销售额近6亿元，累计建设社区自提站1200多个。

　　一头是农民，一头是市民，打通两者之间的信息壁垒是“菜篮子”保供稳价的关键。下一步，天津将继续开展产销对接，推动蔬菜销售平台与农户达成长期合作协议，提高农民种植收入，保障居民“菜篮子”安全。

(责编：许晓华、李轶群)


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