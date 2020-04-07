对入境旅客全部实施核酸检测

人民网北京4月6日电 （记者邱超奕、熊建）6日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入最新情况。

近日，海关总署等五部门印发《关于进一步加强国境卫生检疫工作 依法惩治妨害国境卫生检疫违法犯罪的意见》，海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦介绍，绝大多数进出境人员都能遵守规定，如实填报健康状况，但仍有少数人员在填报健康申明卡时隐瞒疫情、掩盖症状，企图蒙混过关。对于相关违法行为，海关将依法给予警告或最高3万元罚款的行政处罚，情节严重的将移送司法机关，追究刑事责任。与此同时，海关还会加大失信惩戒力度，比如将被处罚人员列入海关失信旅客“黑名单”等。

下一步，海关将全面加强入境人员卫生检疫。从4月1日起，海关与地方政府密切配合，对通过空运、水运和陆运口岸入境的所有旅客均实施核酸采样检测，并将所有人员及其信息全部移交口岸所在地联防联控机制，分类采取医疗救治或统一集中隔离的措施。“海关对来自疫情输入高风险国家和地区的入境交通工具，或申报载有有症状人员的入境交通工具，以及有船员需登陆或者换班的国际船舶，均在指定地点实施100%登临检疫。”宋悦谦说。