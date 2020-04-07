职业教育让人生走得更远

对于每一位受教育者来说，通过职业能力的培养和提升，不仅能实现个人发展，也彰显了一个人的社会价值

不久前，人社部、财政部印发关于实施职业技能提升行动“互联网+职业技能培训计划”的通知，明确今年将征集遴选一批优质线上职业技能培训平台，推出数字培训资源，并组织待岗、返岗和在岗企业职工以及离校未就业高校毕业生、就业重点群体等参加线上培训。疫情期间，加强线上职业培训不仅有助于避免交叉感染，也提升了职业教育的可及性和覆盖范围。抓住这一契机，将更好推动职业教育深入发展。

社会分工形成了不同的职业，不同职业创造出多彩社会。人的社会性很大程度上是由其职业性决定的。国家发展、社会进步，离不开每一位社会成员的职业能力；每个人的成长，又几乎都要通过从事一定职业来实现。正因如此，我们可以从广义上来理解职业教育。它不仅包括专业技能和知识的培训，更意味着使受教育者成长为适应社会需求并为社会做贡献的人。在这个意义上，义务教育和基础教育之后的中等职业教育、高等职业教育、普通高等本科教育等，都可看作广义的职业教育。对于每一位受教育者来说，通过职业能力的培养和提升，不仅能实现个人发展，也彰显了一个人的社会价值。

职业教育的重要性，正在日益凸显。随着社会分工进一步专业化、精细化，能够掌握一定专业知识和技能的人才不仅在就业市场上受到青睐，而且也获得了全社会的尊崇。大国工匠的故事和精神广为流传，就给出了生动的证明。这也促使全社会重新审视职业教育的发展和未来。可以说，任何一种帮助人们走向社会的教育形式，都应该与职业、专业、工作产生联系，无论是接受职业教育还是高等教育等，并没有本质上的差别，都是为了实现人的全面发展。

各行各业的从业者都应具备相应的职业能力，因此人人都需要接受职业教育。这样的职业教育也可以看作是一种全民教育。对此，构建合理有序的教育体系和相应政策就显得尤为关键。有必要进一步扩大义务教育阶段之后职业教育的覆盖范围，特别是为边远山区和贫困地区的孩子提供职业教育的机会，确保他们在掌握一定的专业技能和知识之后就业。

另一方面，就招收学生和考核学生的方式而言，应在统一考试的基础上，更多考量学生的兴趣爱好、特点等因素。长期以来，我们采用统一的分数线来区别普通教育和类型教育，一定程度上影响了人们对职业教育的认知。教育实践中，确实有一部分孩子无论是个人兴趣还是自身特点，都更适合职业教育。因此，不妨在义务教育和基础教育阶段，就建立起与职业教育相衔接的课程内容和入学通道，确保每一个孩子都能得到适合自己的教育，以便更好发挥自身长处和才能。

如果说父母、子女、兄弟姐妹是一个人的家庭角色，那么职业就是一个人的社会角色。要想扮演好这个角色，就必须接受与之相匹配的职业教育。而无论教育的类型如何划分，只要能根据受教育者的特点发掘其潜力、彰显其价值，就是好的教育，是真正能够提升我们整个社会人力资本水平的优质教育。

（作者为中国高等教育学会教育数学专业委员会副理事长，陕西渭南职业技术学院党委副书记、院长）

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 09 版）