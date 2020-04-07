新冠肺炎疫情给文莱经济带来一定冲击。中资企业恒逸实业（文莱）有限公司和海世通渔业（文莱）有限公司克服疫情影响，在做好防护工作的基础上，坚持不停工、不停产，为文莱经济稳定和发展做出积极贡献。

各项工作正常有序开展

面对突如其来的新冠肺炎疫情，恒逸实业（文莱）有限公司采取了积极主动的防范措施，自3月中旬起，对项目所在地大摩拉岛实行封闭化管理，任何人上岛下岛均需严格审批并接受体温检测，同时鼓励文莱籍员工住在岛上，减少通勤所带来的病毒传染风险。

3月21日，公司正式宣布，向文莱卫生部捐赠价值100万美元的医疗物资和设备，以实际行动支持文莱抗疫。文莱《婆罗洲公报》称，这是中国公司积极践行企业社会责任的重要体现，将为文莱政府抗击疫情提供有力帮助。

经过项目全体人员的努力，恒逸实业（文莱）有限公司的石化项目在确保安全的前提下，一直坚持生产，其石化产品继续销往文莱海内外，给文莱带来的经济社会效益持续显现。

新冠肺炎疫情在文莱发生以来，海世通渔业（文莱）有限公司为了保证生产不间断，多措并举加强防疫工作，除在公司内部张贴防疫知识海报、以微信小程序的方式传播文莱政府的最新通知以外，还严格把控外来人员进入公司的流程，不仅需要检测身体状况、佩戴口罩，且需要提前预约以备审核。

在中国和文莱两国员工的努力下，公司的鱼苗培育、深海养殖、成品鱼出口等各项工作一直正常有序开展，为持续发展文莱海水鱼养殖业发挥了重要作用。

降低对油气出口依赖

恒逸实业（文莱）有限公司负责建设运营的石化项目（简称恒逸文莱石化）位于文莱湾上的大摩拉岛。作为中国与文莱旗舰合作项目之一，它是中国在文莱最大的投资项目，是文莱迄今为止最大的外国直接投资项目。

2019年11月，恒逸文莱石化实现工厂全流程打通和全面投产，顺利产出汽油、柴油、航空煤油、苯等产品，标志着该项目投料试车一次成功，同时还创造了石化行业千万吨规模炼厂投料试车时间最短、过程最稳、安全环保业绩最优的新纪录。在投产不到两个月的时间内，项目加工原料油、各类化工产品均超百万吨，保持了稳定输出。

文莱能源、人力和工业部长哈吉·苏尼表示，这一项目投产后，第一年就有望使文莱国内生产总值增加13.3亿美元，并创造1600多个就业机会。进入商业运营阶段之后，恒逸文莱石化运行良好，出产的13类产品满足了文莱国内市场的油品需求，同时覆盖东盟地区、中国及澳大利亚市场。

长期以来，文莱经济发展主要依赖原油、天然气出口，油气产业占其国内生产总值的60%、出口贸易额和财政收入的90%。经济结构单一的问题困扰着文莱。“稳定生产，对文莱延长其石化产业链、促进就业及带动相关产业发展具有重要作用，符合文莱经济多元化发展需求”，恒逸实业（文莱）有限公司副总经理徐野告诉记者，项目让文莱第一次大规模生产出了化工产品，降低了该国经济对油气出口的依赖。

中国驻文莱大使于红表示，恒逸文莱石化是中文共建“一带一路”领头羊项目，代表文莱中资企业交出了一份亮丽的成绩单，投产以来经济社会效益显现，文莱政府对此高度认可。

渔业发展迎来新机遇

距离大摩拉岛不远处，狭长如一根筷子的皮隆礁坐落在文莱湾上，阻隔了北部外海的风浪，成为海上的天然养鱼场。海面上，一口口巨大的养殖网箱整齐排列，黄色的栏杆露出水面，蓝色的渔网则深入海底。阳光下，时常能看到网箱内密密麻麻的鱼群。这是海世通渔业（文莱）有限公司的深海网箱养殖基地。

作为“广西—文莱经济走廊”的第一个落地项目，该项目使文莱首次实现鱼苗供给本地化，实现了出口养殖海水鱼，改变了文莱海水鱼养殖鱼苗依靠进口的历史。在公司水产科技联合研究中心，20多个用水泥砌成的方形水池里密密麻麻的种鱼和鱼苗在快速游动。每当工作人员靠近水池，小鱼便条件反射般成群聚集到池边等待喂食。

海世通渔业（文莱）有限公司有饲料和产品加工基地、苗种繁育基地、加工仓储与冷链物流基地、营养及动保产品加工基地等四个基地，向文莱几十家渔业公司提供鱼苗和饲料。进入文莱以来，公司在离岸12公里至19公里的文莱湾海区，总体规划了133口深海网箱，目前已完成布设了24口，单只容量在6100立方米以上，每个网箱第一阶段拟养成品鱼100吨至130吨。

除满足文莱国内渔业市场需求，海世通渔业（文莱）有限公司还帮助文莱海水鱼打开了国际市场。截至2019年12月，公司已收捕加工成品养殖鱼500余吨，远销加拿大、美国、澳大利亚、中东等国家和地区。文莱大学副校长阿比告诉记者，中国企业帮助文莱发展海水鱼养殖，使文莱的渔业发展迎来新机遇。“我们对加强文中互利合作充满信心。”

在文莱政府为促进经济多元化推出的“2035宏愿”中，渔业是重点发展产业之一，被称为文莱的“菜篮子”工程。文莱初级资源与旅游部部长哈吉·阿里表示，中企与文莱在海产养殖等领域开展了务实合作，为文莱保障粮食安全、促进经济多元化发展提供了有力支撑。

（本报曼谷4月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 17 版）