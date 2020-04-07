习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，充分肯定了广大志愿者等真诚奉献、不辞辛劳，为疫情防控作出了重大贡献。新冠肺炎疫情发生以来，来自各行各业的志愿者活跃在疫情防控第一线，彰显理想信念、爱心善意、责任担当，为疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复作出了贡献。我们要坚持走中国特色志愿服务之路，大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，推进志愿服务制度化，提高志愿服务能力，营造志愿服务发展良好环境，充分发挥广大志愿者在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中的重要作用。

推进志愿服务制度化。习近平总书记强调，各级党委和政府要为志愿服务搭建更多平台，给予更多支持，推进志愿服务制度化常态化，凝聚广大人民群众共同为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。党的十八大以来，我国志愿服务事业取得长足进步，特别是《志愿服务条例》《关于推进志愿服务制度化的意见》《关于支持和发展志愿服务组织的意见》等法规和政策文件出台，推动我国志愿服务进入一个新的发展阶段。党的十九届四中全会《决定》把“健全志愿服务体系”作为坚持以社会主义核心价值观引领文化建设制度的重要任务之一。应积极推进志愿服务制度化，建立灵活便捷、形式多样的志愿服务平台，完善志愿服务管理和绩效评估机制，推动志愿者组织规范化、专业化、多元化发展。健全志愿服务风险防范机制，为志愿者参与志愿服务活动提供必要条件，解决志愿者在志愿服务过程中遇到的困难，维护志愿者的合法权益。

提高志愿服务能力。无论是突发重大公共卫生事件中的志愿服务，还是其他满足人民群众对美好生活需要的志愿服务，都对志愿者胜任服务岗位提出明确要求，需要志愿者不断提高个人的能力和素养。要制定常态化志愿者专业知识和技能培训制度，实施应急志愿服务能力提升工程，通过演习提升应急能力。当前，可开展“志愿者+社会工作”协作机制，借力社会工作在组织策划、项目运作、资源整合等方面的专业优势，协同开展疫情防控中的心理疏导、情绪支持、保障支持等服务。创新志愿服务方式，立足群众需求探索疫情防控“互联网+志愿服务”，创新开展“无接触服务”“代办式志愿服务”，使志愿服务的供给与人民群众的需求有效匹配。

营造志愿服务发展良好环境。习近平总书记强调，要广泛宣传一线医务工作者、人民解放军指战员、公安干警、基层干部、志愿者等的感人事迹，在全社会激发正能量、弘扬真善美，推动社会主义精神文明建设。志愿服务是社会文明进步的重要标志，是培育和践行社会主义核心价值观的有效载体。在疫情防控阻击战中，广大志愿者用实际行动弘扬社会主义核心价值观，成为新时代公民道德建设的生动案例。应挖掘宣传疫情防控志愿者先进事迹，通过诗歌、快板剧、书画文学作品、微视频等形式，利用报纸、广播、电视、宣传栏、微信、抖音等载体，广泛宣传志愿者在公共卫生突发事件中的重要作用，为志愿服务发展营造良好环境。加强志愿服务经验总结和推广交流，把志愿服务融入文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园创建过程，营造“有时间当志愿者，有困难找志愿者”的浓厚氛围，树立“我为人人、人人为我”的生活新风尚。

（作者为浙江省中国特色社会主义理论体系研究中心温州大学研究基地研究员）

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 13 版）