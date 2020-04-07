服务一体化 种田有奔头

春耕生产正当时。湖南应对疫情影响，扛稳粮食安全重任，确保粮食面积和产量“双稳定”。湖南明确2020年全省粮食播种面积7150万亩，比上年增长3.3%。其中早稻面积1830万亩，增长11.5%。

粮食生产能不能稳得住，目标任务能不能完成？记者跟随中办国办复工复产调研湖南组，来到岳阳县润升水稻专业合作社与幼雄水稻专业合作社。

在润升水稻专业合作社的厂房里，工人们正忙着准备用于机抛秧的秧盘。“我们自己的已经育完了，现在这些都是为周边农户代育秧的。”负责人董敏芳说。她介绍，今年代育秧需求很大，合作社提供服务的面积达到了3000亩。“集中育秧，每亩大田的成本能降低20元左右，很受老百姓认可。”在幼雄水稻专业合作社，类似的代育、代管服务，已服务周边农户、家庭农场超过1000家。

今年春耕，湖南在66个县开展早稻专业化集中育秧。省财政按照每亩大田60元的标准对专业化集中育秧给予补助，对开展机抛（插）秧作业每亩再叠加40元补助。岳阳市则重点支持1000个专业化集中育秧主体，引导和支持种粮大户提供水稻秧苗或育插秧一体化服务。

在董敏芳看来，今年早稻种植面积能够保证，还有一个因素是种双季稻“更划算”了。“今年如果种30亩双季稻，可以获得5000元左右的各类政策性补贴。如果只种一季，大概就只有1800元。种植规模越大，这种导向越明显。”

“在过去，种两季的人力投入比种一季高很多，但总收益上却没有明显拉开差距——早稻亩产八九百斤，晚稻亩产1000斤。如果只种一季中稻，亩产可以达到1400甚至1600斤。”岳阳市农业农村局种植业管理科科长陈日光说。今年春耕，岳阳县统筹使用农业支持资金，单独对双季稻种植者每亩补贴70元。岳阳市合理调整政策，奖补、评优政策全面向双季稻种植者倾斜，把双季、单季的效益差距拉得更大。

湖南省各地发挥乡村两级组织的动员作用，采取集中流转、代耕代种、联耕联种的方式推动抛荒地复种。岳阳市出台“粮十条”，对抛荒一年以上耕地，在保持原有承包户土地承包权的前提下，由村集体组织协调流转发展生产；对弃耕一年以上的耕地，暂停该承包户耕地地力保护补贴发放。

在平江县向家镇，一种新的生产模式让零散的荒田得以利用。在金龙新村，没有意愿或能力种植早稻的散户把农田交由村里成立的合作社统一播种、插秧。当地将一部分原本补贴到户的奖补资金化零为整，发放至村级合作社。完成播种、插秧后，合作社和农户共同分担劳动，分享种粮收益。“我种了一辈子田，这些年看着荒田，真觉得可惜。今年这个办法好，屋门口的那些深泥脚田又种上了早稻。”平江县向家镇金龙新村75岁的村民单皇希说。

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 04 版）