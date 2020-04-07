我国正常诊疗秩序逐步恢复

人民网北京4月6日电 （记者白剑峰、王君平）4月1日9时，北京市西城区居民严先生按照预约时间来到北京友谊医院。在医院入口排队时，使用手机扫描二维码，填写筛查表，进入门诊区域进行体温筛查。他在消化内科门诊取号，候诊时间仅用8分钟。

看病挂号要预约，分时就诊不扎堆，北京各级医疗机构正在有组织、有秩序地逐步恢复正常诊疗。医院实行非急诊全面预约挂号，除急诊和发热门诊外，取消当日现场挂号，实行网络、电话预约挂号，分时段就诊精确到半个小时，减少了门诊患者聚集，降低了疾病传播风险。

记者从国家卫健委获悉，全国各地加快恢复正常医疗服务，满足人民群众基本医疗需求。根据本地区划分的低风险、中风险、高风险等级，差异化推进医疗服务恢复工作。低风险地区全面恢复医疗服务，门急诊、住院、手术、检验检查等工作全面向患者提供；中风险地区稳妥有序恢复医疗服务，在采取必要防控措施的同时，逐步加大医疗服务保障力度；高风险地区在继续集中精力抓好疫情防控的同时，做好急重症患者和特殊群体医疗服务保障，根据疫情态势恢复医疗服务。

自3月23日零时起，北京市各区级定点医疗机构全面恢复日常医疗服务，新发新冠肺炎疑似和确诊病例由市级定点医院收治。按照分区分类、精准施策的原则，北京市坚持一手抓疫情防控，一手抓医疗服务，有序促进日常医疗服务开展。

北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，北京市二、三级医院正在有序扩展日常诊疗服务。根据监测，3月26日与3月19日相比，全市三级医疗机构门诊人次增加7.7%，住院人次增加17.1%，住院手术人次增加85%，肿瘤患者住院化疗人次增加24%。

北京友谊医院、北京同仁医院、北京朝阳医院等16家市属医院推出“快递送药到家服务”。在门诊看完病后，患者如果选择该服务，药品将通过快递方式，直接从药房寄送到家中。不仅包括中成药和西药，还包括中药饮片、代煎药等。

上海市各市级医院在普通门诊全面恢复的基础上，逐步恢复专家门诊，住院、手术服务持续有序开展。3月17日—23日的门急诊人次、出院人次和手术人次分别恢复到疫情前70%、65%和48%的水平，社区卫生服务中心的门诊量恢复到疫情前76%的水平。

上海各级医院在确保院感防控前提下，持续增加门诊号源和开放床位，加快手术排期，实现应收尽收、应治尽治。大力推进“互联网+医疗”，落实分级诊疗，分类满足患者就医需求。各社区卫生服务中心进一步落实延伸处方、长处方等便民利民举措。

截至3月30日，武汉市有62家医院恢复正常医疗，涵盖绝大多数规模较大的医院。据统计，武汉同济医院每天透析的患者有120例，已超过去年同期数量；武汉协和医院、中南医院每天的手术有20余台；湖北省妇幼保健院每天的分娩量达到70余例。

随着疫情形势好转，国家卫健委指导湖北省和武汉市进一步开放床位，增加门诊医疗服务，扩大医疗服务供给。国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉介绍，除武汉以外，根据风险等级不同，湖北省已有75个低风险市县全面恢复正常医疗。

国家卫健委有关负责人表示，各地区医疗机构要确保急诊急救全天候开放。要采取切实有效措施，满足需长期用药（包括麻醉药品、精神药品等特殊药品）、血液透析等特殊治疗的慢性病患者，需定期放疗、化疗的血液、肿瘤等重大疾病患者，以及孕产妇、儿童、老年人、精神类疾病等特殊群体的医疗服务需求。对病情稳定的慢性病患者，按照规定开具12周以内的长期处方，由签约的基层医疗机构进行管理。

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 02 版）