热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

房建和市政基础设施工程开复工率85.06%

2020年04月07日08:32 来源：人民网－人民日报

人民网北京4月6日电  （记者赵展慧）记者近日从住房和城乡建设部了解到，截至4月1日，全国房屋建筑和市政基础设施工程在建项目共18.66万个，已开复工15.87万个，开复工率为85.06%，其中，开复工率90%（含）以上省（区、市）16个。

全国住房和城乡建设系统坚持因地制宜，分类指导，全力推动企业复工复产。建立用工需求台账，组织“点对点”人员返岗，借助大数据进行精准防疫。通过下沉式指导、保姆式服务，上门了解企业需求，协调各部门解决原材料、防疫物资、交通运输等实际困难，加快恢复产能。积极研究出台惠企政策，降成本、降租金、降缴存比例、延长证书有效期等，切实减轻企业负担，通过推行工程建设项目“不见面”审批，开通项目审批“绿色通道”，简化审批手续，加快项目开工。指导企业妥善应对合同履约、工程造价、劳动用工、应诉维权等方面可能出现的风险和问题，维护企业合法权益。

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 01 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn