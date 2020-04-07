新华社北京4月6日电 4月6日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，针对关键环节和风险点继续做好疫情防控，决不能掉以轻心。落实“四早”是严防疫情反弹最有效的措施，对涉及确诊、疑似病例或无症状感染者等各类疫情情况，都要及时报告和处置，并公开透明、实事求是发布信息，决不允许瞒报漏报。做好无症状感染者医学管理、流行病学调查和隔离收治等工作，加强出院“复阳”患者管理。坚持群防群控，压实各方责任，守住社区、口岸、边境等防线。继续加强对境外我国公民的关心关爱，保护他们生命安全和身体健康。指导各地做好新冠肺炎与原发基础疾病分类救治，有序恢复正常医疗服务。

会议指出，当前境外疫情呈暴发增长态势，经陆地边境输入风险上升。近日我国陆地口岸入境确诊病例数超过航空口岸入境确诊病例数。各边境省（区）党委政府要对本地区防范疫情跨境输入负总责，层层压实属地防控责任，做好应对预案和检疫设施、留观场所、防护物资、医护人员等准备，分类施策精准防控。国家要支持边境地区提升实验室检测、医疗救治等能力。强化边境口岸管理和卫生检疫，对所有边境口岸入境人员实行闭环管理。严格边境地区交通管控，落实边境便道和重点地段管控责任，加强边境抵边村屯人员管理，对边境经济合作中心、边贸市场、互市点等实施更严格的防疫措施。在做好防控前提下保障国际货运流通。

会议指出，要坚持应急处置与常态化防控相结合，分区分级恢复生产秩序，有力有序推动复工复产提速扩面。低风险地区要因地制宜调整优化复工复产中的防控措施，及时梳理和取消前期应急防控时采取的、与目前恢复生产生活秩序不相适应的措施，保障必需的防控物资和应急处置能力，既防止掉以轻心，也要防止“一刀切”。压实企事业单位主体责任，科学精准做好本单位疫情防范，这有利于顺利推进复工复产。要落实员工个人防护要求，合理安排复工复产中的人员流动，尽量减少不必要的人员聚集和集体活动。一旦发现疫情要立即报告，启动应对预案予以妥善处置，公开透明发布信息。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 01 版）