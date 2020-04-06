海关总署：对所有入境旅客全部实施核酸采样检测

人民网北京4月6日电 （许晓华）6日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上，海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦表示，随着全球疫情大流行加速传播，我国防止疫情输入的压力持续加大，海关作为外防输入“第一道防线”，密切跟踪和分析全球疫情形势，不断完善口岸疫情防控策略和应对措施，切实加强口岸卫生检疫，深化联防联控合作，坚决遏制疫情通过口岸扩散蔓延。

海关总署进一步采取了哪些措施？宋悦谦介绍，一是全面加强入境人员卫生检疫。①海关对所有入境旅客全部实施核酸采样检测。从4月1日起，海关与地方政府密切配合，对通过空运、水运和陆运口岸入境的所有旅客均实施核酸采样检测，并将所有人员及其信息全部移交口岸所在地联防联控机制，分类采取医疗救治或统一集中隔离的措施，以确保无缝对接、闭环运作。

②海关对交通工具司乘人员实施分类管理。对离开交通工具的机组成员和船员，海关严格实施“三查三排一转运”的卫生检疫措施，全部进行核酸采样检测，并移交地方联防联控机制进行后续处置。对不离开交通工具但有症状的机组人员和船员，海关会对其实施核酸采样检测，并按照有关规定移交地方联防联控机制做后续处置；对不离开交通工具且无症状的机组人员和船员，则不实施核酸采样检测。对跨境货车司机，海关在严格健康申报审核和体温监测的基础上，根据实际情况开展核酸采样检测，并与地方联防联控机制采取的措施紧密对接，形成闭环管理。

二是严格入境交通工具卫生检疫。海关对来自疫情输入高风险国家和地区的入境交通工具，或来自非疫情输入高风险国家和地区但申报载有有症状人员的入境交通工具，以及有船员需登陆或者换班的国际船舶，均在指定地点实施100%登临检疫。同时在认真做好申报资料核查的基础上，严格实施“三查三排一转运”的卫生检疫措施，并要求其对交通工具进行严格的消毒处理，同时加强对消毒工作的监督指导，以切断传播途径，阻止和控制传染的发生。