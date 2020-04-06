民航局：从严控制入境公务机 消除疫情输入性风险盲区

人民网北京4月6日电 （许心怡）6日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上，中国民用航空局飞行标准司副司长韩光祖表示，随着国际疫情的变化，民航局实时调整疫情期间公务机审批工作程序，从严把控入境公务机计划审批，消除疫情输入性风险盲区。

韩光祖介绍，3月17日，在北京首都机场国际航班分流措施实施之前就明确了除外交、公务、医疗救援等紧急情况外，暂停受理首都机场其他入境公务机计划。自3月25日开始，在全国范围内严格控制入境公务机的计划审批，明确执行政府需求的入境公务机，组团单位要提供省部级以上部门的证明函，其他入境公务机需提供目的地机场所在地的副省级以上地方政府联防联控机制提供的接收函。目前每日实际入境的公务机在3架次左右，从严控制入境公务机的措施取得了明显成效。