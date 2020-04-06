民航局：航空口岸入境旅客减至每天不足3000人

人民网北京4月6日电 （王国菁）6日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上，中国民用航空局飞行标准司副司长韩光祖表示，自3月20日实施调整目的地为北京的国际客运航班从第一入境点入境这个政策以来，截至4月5日，累计调整航班112班，第一入境点机场累计入境旅客2.57万人，调整涉及境外国家18个。

韩光祖介绍，随着境外疫情进一步发展，我国防控工作面临着更加严峻的形势，为此，根据国务院联防联控机制的统一部署，民航局出台了进一步调减国际客运航班量的措施，即“五个一”政策，即一家航空公司在一个国家保留一条航线，一周至多有一个航班。

韩光祖表示，自3月29日实施该政策以来，截至4月5日，累计入境国际客运航班112班，其中国内航空公司88班，国外航空公司24班，8天入境旅客2.1万人左右。通过航空口岸入境人数从政策实施之前的每天2.5万人左右减至不足3000人，有效防范了疫情的输入性风险。