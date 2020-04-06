国家移民管理局：筑牢境外疫情通过口岸和边境输入的三道防线

人民网北京4月6日电 （王国菁）6日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上， 国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，当前，我们国内的疫情防控形势继续向好，但是境外的输入病例持续增加，目前已经超过950例，防范境外疫情的输入已经成为当前疫情防控的突出矛盾。

刘海涛介绍，国家移民管理局担负着对外开放口岸和边境地区的出入境人员、交通运输工具检查管理的重要职责，处在防范疫情输入斗争的最前沿，国家移民管理局全面强化口岸边境管控的措施，构筑防范境外疫情通过口岸和边境向境内输入的防线，主要的做法是全力筑牢三道防线。

第一道防线是在入境前，针对入境人员境外办理票务、航班起飞后、落地入境前三个主要环节，提前全程掌握入境人员的动态信息，开展大数据分析。第一时间向入境地的海关检疫部门通报预警，实施重点精准的检疫。已从中排查出来自疫情重点国家地区的人员，或者在有疫情严重国家地区旅行史、居留史的人员20余万人次。截至目前，海关检疫部门从中发现确诊病例391人，占海外输入病例的四成多。

第二道防线是在入境时，即在口岸设立查验来自重点疫情国家入境人员专门区域和专门通道，对每一名入境人员逐一认真的进行询问，逐一的查验护照证件中的境外停留的轨迹，从中发现疫情严重国家有居住、旅行记录的入境人员，已达1万余人次，通报海关部门重点检疫，及时排除境外涉疫人员入境可能带来的传播感染风险。

第三道防线是在入境后，国家移民管理局运用出入境人员信息数据支撑保障从交通运输、口岸检疫、人员动态轨迹信息的共享、目的地的送达、社区防控的疫情防控闭环管理体系，将相关出入境人员的信息实时通报各地联防联控机制，全力支持各地实时境外人员入境集中隔离和进出社区严密精准防控管理。对违反隔离期限规定拟出境的一律阻止，并移交主管部门依法来处理。