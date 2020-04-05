热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

海关总署：企业出口医疗物资需符合进口国（地区）质量标准

2020年04月05日16:17 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月5日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就加强医疗物资质量管理和规范市场秩序工作情况举行发布会，会上，海关总署综合业务司司长金海表示，企业要严格管控产品质量，承诺出口产品已取得我国医疗器械产品注册证书，并符合进口国（地区）相关质量标准要求。

金海说，有序开展医疗物资出口的公告发布后，企业申报出口新冠病毒测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温测温计等五类产品时，报关环节需提供书面或电子声明，承诺出口产品已取得我国医疗器械产品注册证书，承诺符合进口国（地区）相关质量标准要求。海关凭药品监管部门批准的医疗器械产品注册证书验放。

金海提醒，企业要严格产品质量管控，坚持诚信经营、合规经营；在出口申报前，提前准备好相关单证；申报时，要按照规范申报要求，如实填写医用/非医用、商品名称、规格型号等申报要素，以便顺利通关。

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn