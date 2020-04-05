海关总署：企业出口医疗物资需符合进口国（地区）质量标准

人民网北京4月5日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就加强医疗物资质量管理和规范市场秩序工作情况举行发布会，会上，海关总署综合业务司司长金海表示，企业要严格管控产品质量，承诺出口产品已取得我国医疗器械产品注册证书，并符合进口国（地区）相关质量标准要求。

金海说，有序开展医疗物资出口的公告发布后，企业申报出口新冠病毒测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温测温计等五类产品时，报关环节需提供书面或电子声明，承诺出口产品已取得我国医疗器械产品注册证书，承诺符合进口国（地区）相关质量标准要求。海关凭药品监管部门批准的医疗器械产品注册证书验放。

金海提醒，企业要严格产品质量管控，坚持诚信经营、合规经营；在出口申报前，提前准备好相关单证；申报时，要按照规范申报要求，如实填写医用/非医用、商品名称、规格型号等申报要素，以便顺利通关。