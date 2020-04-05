商务部：中国没有也不会限制医疗物资出口

人民网北京4月5日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，商务部外贸司一级巡视员江帆表示，“滴水之恩，当涌泉相报”。在战“疫”初期，许多国家施以援手，中国不会忘记。因此在我国疫情防控形势向好、国外疫情加速蔓延之际，在做好国内疫情防控的基础上，中国愿意为有关国家和地区提供力所能及的支持和帮助，加倍回馈国际社会。因此，中国没有也不会限制医疗物资出口。

江帆提出，根据三个部门的公告，取得我国药品监督管理部门批准的产品注册证的医疗器械生产企业目前有2000多家。对外国采购商来说，可供选择的供货商数量相对充足，供货质量更有保障。商务提醒国外采购商，应从药监部门公布的企业名单中选择合作伙伴，避免因为产品不符合资质要求而导致无法正常出口。

江帆表示，近一段时间来，医疗物资出口规模一直在稳步增长。随着中国医疗物资出口规模有序扩大，将为国际社会战“疫”提供有力支持。另外，中国政府一贯高度重视医疗物资质量安全，在疫情防控特殊时期，加强质量监管尤其重要。出台公告的目的是为了严控产品质量，规范出口秩序，更好地发挥医疗物资在全球抗击疫情中的重要作用，这实际上是中国政府支持全球战“疫”的坚定行动，是发挥负责任大国作用的主动担当。