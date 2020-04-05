外籍人士统一纳入北京市防控体系 一视同仁

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市政府外办副主任李辉说，新冠肺炎疫情发生以来，本市高度重视并积极做好在京外籍人士疫情防控工作，将外籍人士统一纳入全市防控工作体系，本着“中外一致、一视同仁”的原则落实各项疫情防控措施。

李辉介绍，新冠肺炎传染性强，虽然现在本地疫情传播基本阻断，但疫情在全球加速扩散蔓延，境外疫情输入风险持续扩大。截至目前，本市外籍确诊病例累计有6例，其中4例是输入型病例。本市疫情防控面临着外防输入和内防反弹的双重压力。当前，本市出台的各项疫情防控举措，是为了维护公共卫生安全，保护包括在京外籍人士在内的民众的生命安全和身体健康，坚决防止疫情出现反弹。这些措施既是世卫组织的建议，也是各国普遍采取的防控措施。

“北京市采取的所有措施对中外人士一视同仁，既不会因为是外籍人士就采取更严格的措施，也不会因为是外籍人士就放松防疫要求。”李辉说，如果违反中国的法律和北京的防控政策，外籍人士也会受到法律的制裁，依法处罚。据了解，绝大部分在京外籍人士都能够按照北京市有关疫情防控工作要求，积极配合和落实北京市出台的各项疫情防控措施，做好自我防护，减少出行。很多在京外籍人士还主动参与社区防疫志愿服务。鉴于北京的疫情防控形势依然严峻复杂，李辉呼吁在京外籍人士，遵守北京防疫规定，支持配合各项防疫举措，“我们也将一如既往地为广大在京外籍人士的工作生活提供各项服务保障。”（记者 贾晓宏）