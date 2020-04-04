张文宏：保持社交距离是最有效的抗疫措施

张文宏在线交流

人民网北京4月4日电 新冠肺炎疫情目前正在全球加速蔓延，为帮助广大在法留学生和华人华侨更好地了解疫情、应对疫情，北京时间4月4日18：00（巴黎时间4月4日12：00），中国驻法国大使馆邀请张文宏教授与在法华人华侨、留学生等通过人民网“人民好医生”客户端进行在线交流，回答海外同胞们关心的疫情发展、个人防护等热点问题。

里昂学联主席、工科博士生黄晋提问，很多人说老年人和有基础疾病的人更容易受到新冠肺炎的感染，并且致死率也比较高，但为什么在法国出现的现象却是未成年人和青年人感染和病死的概率在不断上升？

张文宏指出，目前各个国家所采取的策略是一样的，保持社交距离是所有的抗疫措施里面最有效的方法。他表示，大多数感染新冠肺炎的人都是由于聚会造成的。国外在新冠肺炎爆发以后，老年人在家里面待得住，年轻人还在外面聚会、聊天、吃饭。病毒感染，绝不会因为年轻还是年老就有所选择。

新冠病毒是首次出现，任何人对它都没有免疫力，谁接触到都可能感染。老年人和青年人最大的区别是什么？老年人患病以后，重症比例高，年轻人重症比例低，但是其感染率是一样的。

张文宏认为，现在出现重症的年轻人比例高了，是因为感染的年轻人多了，重症的比例就年轻人占多数，早期老年患者病死率很高，后面老年人不外出了，越来越多的重症患者表现为年轻人，这是主要的原因，所以，没有感染就没有重症。

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