张文宏：轻症患者要补充营养正常作息提高免疫力对抗病毒

张文宏在线交流

人民网北京4月4日电 新冠肺炎疫情目前正在全球加速蔓延，为帮助广大在法留学生和华人华侨更好地了解疫情、应对疫情，北京时间4月4日18：00（巴黎时间4月4日12：00），中国驻法国大使馆邀请张文宏教授与在法华人华侨、留学生等通过人民网“人民好医生”客户端进行在线交流，回答海外同胞们关心的疫情发展、个人防护等热点问题。

法语语言学博士研究生郭畅向张文宏教师提问：自己在家里的时候，有哪些方法可以自我检测，如何区分普通流感和新冠肺炎？

张文宏在回答时表示，所有的呼吸道疾病，感染的时候都有相同的症状，发烧、咳嗽，还有全身酸痛，对于没有医学背景的人来说，很难对这些症状进行区分。而且也没有必要区分，因为轻症的处理方式是一样的。

对于进行新冠肺炎的核酸检测或者做CT扫描，张文宏认为，因为目前所有国家对于检测人群都有一定的标准，在法国也是要求有新冠肺炎临床重症倾向的人群才能进行检测。因为轻症的人，无论是患有流感还是感染新冠肺炎，在处理方法上都是一致的。如果感觉有轻微症状，那就居家隔离，把口罩戴好，不要传染给周围的人，多喝牛奶，多吃鸡蛋。在生病的早期，如果没有非常多的能量补给，我们的免疫系统就没法好好工作。如果真的感染了病毒，一旦病毒启动，淋巴细胞没有能量，到最后抗疫失败的概率也会很高。

所以，在这个时候，可以做好两个事情。第一，把口罩戴好。第二，补充充足的营养。可以多吃鸡蛋等蛋白质食品，在家里多喝水，饮用中药、果汁或者牛奶，做到正常作息。如果体温高了，也可服用相应感冒药物。

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