农业农村部：不断优化粮食结构 解决14亿人吃饱饭和吃好饭问题

人民网北京4月4日电 （许心怡）4日，国务院联防联控机制就做好疫情期间粮食供给和保障工作情况举行发布会。会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，粮食生产的过程，实际上就是结构不断调整优化的过程。近年来，立足于我国国情、民情和农情，按照确保“谷物基本自给，口粮绝对安全”的要求，以市场为导向，积极推进农业供给侧结构性改革，不断优化粮食结构，解决14亿人的吃饱饭和吃好饭的问题。

潘文博介绍，从粮食结构上看，重点是保口粮。目前，稻谷、小麦两大口粮品种的面积基本稳定在8亿亩。现在我国14亿人口，算下来2个人有一亩以上的口粮田，一亩地平均产量800斤，现在人均口粮消费150公斤，口粮生产是有保障的。从品种产需上看，小麦是产需平衡有余，稻谷是产大于需。玉米前几年库存比较高，经过连续几年的调整，目前面积稳定在6亿亩以上，产需处于紧平衡的状态。大豆产需缺口较大，近几年面积持续增加，去年恢复到历史上较高水平，恢复到1.4亿亩，这是2005年以后的较高水平，但是还需要进口来弥补国内的缺口。

对于粮食结构调整，潘文博表示，今年的粮食生产“稳”字当头，核心是稳定粮食面积。结构调整就是在粮食内部的品种结构进行优化，不减少粮食面积。稻谷、小麦这两大品种，今年要继续保持稳定，而且扩大双季稻，稳定玉米。同时，根据市场需求调优品质结构，发展强筋弱筋小麦、优质稻、高蛋白大豆，满足市场的多样化需求。

“今年要继续开展轮作休耕，但坚持轮作为主、休耕为辅。”潘文博说，轮作继续以种植粮食为主，休耕有一部分是减少了，有一部分还在休，主要在地下水超采区继续实施，华北地下水漏斗区还要继续休耕。